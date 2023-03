"Por Sebastián Villa han llegado ofertas, pero no tentadoras para Boca Juniors, Tolima y el jugador"

Este jueves y después de tratar el tema del título de la Supercopa Argentina, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', se habló de Boca Juniors que superó a Patronato por un marcador de 3 a 0 y también de Sebastián Villa, uno de los jugadores que ha sido destacado en el último tiempo gracias a sus condiciones futbolísticas y su velocidad, picardía y capacidad para desequilibrar a las defensas rivales.

De igual forma con respecto al antioqueño se tienen expectativas desde hace un buen tiempo de poder ser transferido internacionalmente. Y en el espacio radial se dieron novedades al respecto, ya que ha despertado interés internacionalmente.

"Tengo noticias de Sebastián Villa. El antecedente judicial cierra algunos mercados que son muy activos y atractivos, que tienen capacidad muy importante para poder girar; pero más allá de eso el más pendiente del asunto es el Tolima, que se encuentra vigilando cualquier tipo de oferta que llegue a Boca. No se quiere que por afán se regale al jugador", dijo Javier Hernández Bonnet, nuestro director general.

Hernández Bonnet también agregó que "por Villa han llegado ofertas, pero no son lo suficientemente tentadoras para que los tres queden satisfechos, Boca, Tolima y el jugador".

Con ese panorama, ahora se deberá esperar la forma en que vayan transcurriendo el tema, en el que también se sabe que están atentos los representantes del hombre nacido en Bello, en el departamento de Antioquia.

¿Qué ligas han mostrado interés en Sebastián Villa, figura de Boca Juniors?

Desde Argentina y de manera extraoficial los medios argentinos han hablado en diferentes momentos sobre el interés por Sebastián Villa de ligas internacionales. Así se ha manifestado que clubes de Estados Unidos, Italia, España y Bélgica han pedido condiciones por el extremo colombiano. Sin embargo, las ofertas no han sido lo suficientemente atractivas para dar el sí. Incluso, en algún momento, Villa se ha mostrado en desacuerdo por no permitirle dar el salto a otra liga diferente a la de Argentina.

¿Qué dijo Sebastián Villa después del título en la Copa Argentina?

"Siempre representando a Colombia como se debe y aprovecho para mandarle un saludo a toda la gente de Bello que me está viendo, de Medellín, del Tolima y dedicarle este triunfo a Cesar Camargo y Gabriel Camargo, que en paz descanse, y a todos los hinchas del Tolima que yo sé que me están viendo", fueron las palabras de Sebastián Villa, en la noche del miércoles, quien no olvidó a Tolima y a sus dueños en una nueva obtención de un título con la camiseta de Boca Juniors.