Porto, con Mateus Uribe, venció 0-2 a Sporting Braga y se coronó campeón de la Copa de Portugal

En el emocionante encuentro disputado en el estadio de Jamor, a las afueras de Lisboa, el Porto de Mateus Uribe logró una victoria significativa al vencer al Sporting de Braga por 0 a 2, llevándose a casa su 19ª Copa de Portugal.

El mediocampista antioqueño fue inicialista en este vital encuentro, en el que una vez más mostró su gran calidad en el mediocampo, donde logró rematar en cuatro oportunidades, completar el 100% de sus regates, ganar dos duelos, y obtener una precisión del 76% en sus pases.

Este triunfo es el colofón de una temporada destacada para los 'dragones', quienes pelearon arduamente con el Benfica por el título de la Liga, aunque sin éxito. A pesar de esa decepción, el Porto se despide de la temporada con un gran logro al haber asegurado los otros tres títulos nacionales, incluyendo la Supercopa lusa y la Copa de la Liga.

El partido transcurrió de forma tensa, y después de una primera mitad sin goles, el equipo de Mateus Uribe finalmente se adelantó en el minuto 53 gracias a un tanto en propia puerta de André Horta. Galeno, habilidoso jugador portugués, centró desde la banda izquierda, y en su intento de evitar que Toni Martínez rematara, Horta desafortunadamente desvió el balón hacia su propia red, dándole la ventaja al Porto.

Sin embargo, la alegría inicial de los 'dragones' se vio empañada cuando se quedaron con diez jugadores debido a la expulsión de Wendell en el minuto 62, por una entrada peligrosa en la pierna de Gómez. A pesar de la inferioridad numérica, el Oporto demostró su determinación y mantuvo su ventaja en el marcador.

Mateus Uribe celebrando su gol contra el Santa Clara. Foto: Porto Twitter Oficial

El Braga también se enfrentó a dificultades y sufrió su propia expulsión en el minuto 79, cuando Niakaté vio la tarjeta roja por cometer una falta sobre Taremi. Con ambos equipos reducidos a diez jugadores, las fuerzas se igualaron nuevamente.

No obstante, el Porto no estaba dispuesto a conformarse con una ventaja mínima, y solo dos minutos después de la expulsión de Niakaté, Otávio, talentoso jugador luso-brasileño, amplió la ventaja con un magnífico gol. Fue Galeno quien le proporcionó una asistencia precisa, y Otávio no desperdició la oportunidad, asegurando el resultado definitivo en el marcador y la victoria para los 'dragones'.

Este triunfo en la Copa de Portugal representa un logro notable para el entrenador Sérgio Conceição, quien guio al Porto a su tercera victoria en el torneo desde que asumió el cargo. Conceição ya había llevado al equipo a la conquista de este prestigioso título en 2020 y 2022, y ahora suma una tercera victoria a su exitoso historial como líder del club.

Asimismo, de esta forma Mateus Uribe logró despedirse del Porto por la puerta grande tras conquistar un nuevo título con el conjunto portugués.