Portugal sería el nuevo destino de Sebastián Pérez: su salida de Boca Juniors parece inminente

Sebastián Pérez y su representante está resolviendo su futuro y en busca de un nuevo equipo para la próxima temporada: su destino sería la Liga de Portugal.

“Es que en las últimas horas, desde el entorno del jugador confirmaron que el mediocampista recibió una oferta de un equipo del exterior y dio el visto bueno”, escribieron en ‘TyC Sports’.

Eso sí, no dieron el nombre del club que lo quiere, pero sí afirmaron que sería en la liga portuguesa.

Sebastián Pérez no será tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo y por esa razón es que tuvo que poner ‘manos a la obra’ para buscar un nuevo equipo.

Por último, en del mismo medio argentino explican que “la propuesta ya fue acercada a Boca, aunque todavía la institución no ha respondido. La explicación de este silencio momentáneo podría estar en que la situación de Pérez no es sencilla, ya que antes de cederlo, el Xeneize debería renovarle el contrato. ¿Por qué? Porque el actual vínculo del colombiano con el club de la Ribera vence en junio de 2021 y, ante cualquier posibilidad de un préstamo, antes deberían extenderle el contrato, para que no quede libre a su regreso”.