Presidente de Boca Juniors: “No nos vamos a apurar con la compra de Edwin Cardona”

El volante de la Selección Colombia no integra la convocatoria de Guillermo Barros Schelotto para el choque entre Palmeiras y Boca Juniors, en la final de la Copa Libertadores.

Este martes, Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors, habló antes de viajar a territorio brasileño para el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores frente a Palmeiras, sobre el futuro de Edwin Cardona.

“No nos vamos a apurar, lo veremos en fin de año, haremos una evaluación. Cuando trajimos a Edwin, el dólar no llegaba a 20 pesos (argentinos) y ahora está cerca de los 40”, manifestó el máximo dirigente de la institución bonaerense.

“Pagar 7 millones de dólares obviamente impacta en la economía del club. Cuando termine el torneo miramos las opciones”, agregó.

Este lunes, tras conocerse la decisión de los ‘Mellizos’ Barros Schelotto de dejar por fuera de la convocatoria al antioqueño, de 25 años, Lucas Jaramillo, representante del futbolista, criticó la decisión y arremetió con el técnico.

“Honestamente, no comprendo o hay algo de fondo que no conozco. Me resulta duro que Edwin ni siquiera esté en la delegación de viaje. No me gusta para nada como juega Boca, con tantos jugadores, si el equipo juega bien o mal depende del planteamiento táctico del técnico”, comentó a ‘Fox Sports Argentina’.

Por lo que Angelici respondió a las declaraciones del empresario antioqueño.

“Leí hoy (martes) las declaraciones del representante de Cardona en los diarios, uno puede compartirlo o no. El representa al jugador y le parece extraño. Nosotros confiamos en el cuerpo técnico, que es el que toma las decisiones”, expresó.

“Sabemos de la categoría que tiene Edwin, es un jugador de Selección y por eso está acá, pero las decisiones de Guillermo, el club las respalda”, concluyó.

El volante de creación, al cual pertenecen los derechos deportivos al Monterrey, entrenó este martes junto a los demás jugadores que no integraron en el complejo ‘Casa Amarilla’.

