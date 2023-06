Presidente del Besiktas aseguró que "James Rodríguez no está en nuestra agenda"

James Rodríguez pasa sus días en Colombia, mientras resuelve su futuro deportivo. El mercado de fichajes está en curso y tanto él como su representante están meditando las mejores opciones para el '10' cucuteño. En la prensa internacional se habla que el exjugador del Real Madrid quiere permanecer en Europa y de uno de los clubes con los que se ha visto relacionado por los medios ha sido el Besiktas, de Turquía. No obstante, el propio presidente del conjunto turco desmintió esas versiones.

En una rueda de prensa celebrada en el Vodafone Park, estadio en el que juega el Besiktas, Ahmet Nur Çebi, se refirió a las posibles transferencias para el equipo de cara a la siguiente temporada en el 'viejo continente', al máximo mandatario de las 'águilas negras' le consultaron por Rodríguez Rubio y esto fue lo que dijo.

"James Rodríguez no está en nuestra agenda, eso es lo que tengo por decir. De otra parte, el contrato con Dele Alli ha expirado. Fue a operarse, no está aquí ahora. Era una persona que hizo feliz a la comunidad cuando vino, no obtuvimos lo que esperábamos de él. El año pasado trajimos a Saiss, hoy tiene muchos pretendientes", afirmó Ahmet Nur Çebi, en declaraciones que recoge el medio 'ajansspor.com'.

Así las cosas, se descartó completamente el fichaje de James Rodríguez al Besiktas, club que es uno de los más laureados del balompié turco. Recordemos que el '10' de la Selección Colombia salió como agente libre del Olympiacos, de Grecia, antes de que culminara la pasada temporada.

Por otro lado, se habla en los medios internacionales que James habría rechazado la oferta del Botafogo, otros de los clubes que lo habría tenido en el radar.

James disfruta jugando 'picaditos' en sus vacaciones

James Rodríguez se divierte con algunos amigos y futbolistas en sus vacaciones. Instagram

De otro lado, mientras se define en qué equipo jugará en la siguiente temporada, James Rodríguez sigue pasando tiempo de calidad en Colombia, tanto con sus amigos como con sus seres más queridos.

En esta oportunidad, el volante cucuteño se le vio jugando un partido de fútbol en compañía de algunos futbolistas como Ángelot Caro, Juan Camilo Saiz; Yulián Mejía, entre otros. A Rodríguez Rubio se le ve muy sonriente en algunas fotografías que han compartido algunos de los protagonistas en las redes sociales. También se le vio en Bogotá inaugurando un nuevo local comercial.

Ahora habrá que esperar cómo va avanzando el tema del mercado de fichajes en el mundo del fútbol y por qué equipo finalmente se decantará el exjugador del Porto, de Portugal, Mónaco, Real Madrid, entre otros.