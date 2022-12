Presidente del Sporting: “ Luis Fernando Muriel quería venir, pero no tuvo el aval de nuestro técnico”

El máximo dirigente del club luso manifestó las razones por las cuales el delantero colombiano no llegó al fútbol de Portugal.

Sousa Cintra, presidente del Sporting de Portugal, habló sobre Luis Fernando Muriel y argumentó el porqué no fue contratado por el cuadro verdiblanco, pese a tener fuertes acercamientos con el Sevilla, de España, para fichar al delantero colombiano.

“Todos los jugadores con los que hablamos querían venir, pero no iba a contratar a alguien que no tenía el aval del entrenador. Muriel era uno de ellos, pero nosotros no lo quisimos contratar. El entrenador tuvo un poco de culpa en eso, primero quería el jugador, después ya no quería”, comentó el portugués en una entrevista para 'SIC Noticias'.

“No valía la pena traer al jugador sólo porque sí. Tenemos que aprovechar el dinero de la casa”, agregó.

Muriel, quien solamente ha disputado 13 minutos, en tres fechas, con el Sevilla en la Liga de España 2018/19, se encuentra con la Selección Colombia, que este viernes venció 2-1 a Venezuela y enfrentará a Argentina este martes (7:00 p.m. Gol Caracol).

Frente a la ‘Vinotinto’, el atlanticense, de 27 años, ingresó desde el banco de suplente y disputó 22 minutos.

