“Probaré con España, pero me gustaría jugar con Colombia”: futbolista llamado por la 'Roja'

Juan David Fuentes fue convocado por el equipo Sub 15 tras destacarse en la cantera del Barcelona. Es colombiano y se ilusiona con vestir la camiseta amarilla.

El nombre de Juan David Fuentes empezó a sonar con fuerza en Colombia este miércoles, luego de que la Selección Sub 15 de España lo convocara por primera vez. El llamado del DT David Gordo lo emocionó y llenó de orgullo, pero en el fondo este jugador de apenas 14 años sueña con vestir la camiseta amarilla.

"Ayer (este miércoles) me llamaron y me dijeron que estaba convocado a la Selección Sub-15 de España. Por ahora, voy a hacer una prueba, pero me gustaría jugar con Colombia”, confesó al programa ‘El Camerino’ de ‘Blu Radio’ Juan David, quien vivió en Montería hasta los cuatro años, para después partir hacia Cataluña con sus padres.

“Yo tenía todo hablado para jugar con Colombia. El tema lo estaba hablando mi representante para ver si podía ir allí. Desde un principio yo quería ir con Colombia. Es una situación muy rara”, apuntó el hoy futbolista de la cantera del Barcelona.

Por su parte, la mamá de Juan David también explicó las expectativas del pequeño: “Él siempre ha dicho que prefiere jugar con Colombia. Nosotros le decimos que él es el que decide. Por ahora vamos a dejar que corra el tiempo a ver qué sucede”.

