¿Problemas para Juan Fernando Quintero y River Plate? "No está habilitado para jugar"

"Juanfer todavía no tiene la habilitación de China", fueron las palabras de Marcelo Gallardo en rueda de prensa, este jueves, que puso en alerta a todos los hinchas de River Plate, quienes esperaban ver de nuevo a su flamante refuerzo con la camiseta del cuadro de la 'banda cruzada', en la primera jornada de la Copa de la Liga Argentina.

Sin embargo, aclaró que todos sus jugadores tienen las condiciones para ser titular en su conjunto y quien reemplace al volante ofensivo será el que mejor esté.

“Acá el titular es el que merezca jugar. El que no inicia jugando no quiere decir que no lo vaya a hacer. Tenemos un año lleno de competencias y de partidos y tenemos un plantel equilibrado y con variantes para tener una línea y estructura que no se debilite mas allá del que sea o no titular. Si las variantes funcionan bien, puede ser que haya mucha rotación", añadió.

Y, por la misma vía, agregó: "Tengo un plantel que, con la cantidad de partidos que vamos a tener, los jugadores van a tener que mostrar y se tienen que preparar bien. Si juega es porque se lo va a ganar y lo va a merecer, no por la gente, como cualquier otro jugador".

Unión será el primer rival de River Plate en el campeonato argentino; lo visitará este sábado, a partir de las 5:15 de la tarde, de Colombia, en el estadio 15 de abril.