Problemas para Luis Quiñones en México: no sería tenido en cuenta para el próximo año en Tigres

No es alentadora la actualidad que vive Luis Quiñones en Tigres de México . El delantero colombiano no es tenido en cuenta por el entrenador Ricardo Ferreti, quien ya le habría comunicado que no está en sus planes para el siguiente año, según reporta el medio mexicano 'Mediotiempo'.

Quiñones volvió a jugar un partido oficial con su equipo el pasado fin de semana en la derrota 3-1 frente a América . Esto debido a que el 'Tuca' decidió borrar al colombiano del elenco principal después de que éste hubiera protagonizado fuertes reclamos contra el entrenador al haberlo sustituido en el encuentro contra León, el pasado 9 de septiembre.

Desde ahí, Luis Quiñones no volvió a entrar en una convocatoria de Tigres y al parecer tendrá poca actividad por lo que resta del año. Aunque el atacante exIndependiente Santa Fe es del gusto del entrenador, sus actitudes y comportamientos le molestan y por eso ya le habría le manifestado que deberá buscarse equipo para la próxima temporada.

