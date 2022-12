Prográmese con los partidos de los jugadores de la Selección Colombia

David Ospina: Sunderland vs. Arsenal, el sábado a las 6:30 a.m. por DirecTV 610

Róbinson Zapata: Fortaleza vs. Santa Fe, el sábado a las 5 p.m. por Televisión Abierta.



David González: Once Caldas vs. Medellín, el sábado a las 7 p.m. por Win Sports.

Jeisson Murillo: Sampdoria vs. Inter, el domingo a la 1:45 p.m. por ESPN Play.



Santiago Arias: Vitesse vs. PSV Eindhoven, el sábado a las 12:45 p.m. a las ESPN Play.



Dávinson Sánchez: Ajax vs. Exlesior, el sábado a la 1:45 p.m. por ESPN Play.



Eder Álvarez Balanta: Grasshoper vs. Basilea, el sábado a la 1 p.m.

Stefan Medina: Pachuca vs. Atlas, el sábado a las 7 p.m. por Fox Sports.



Yerry Mina: Santos vs. Palmeiras, sábado a las 4:30 p.m.

Óscar Murillo: Pachuca vs. Atlas, el sábado a las 7 p.m. por Fox Sports.



Frank Fabra: Boca Juniors vs. Temperley, el sábado a las 2 p.m.



Farid Díaz: Atlético Nacional vs. Patriotas, el domingo a las 3 p.m. por Televisión abierta.



Daniel Bocanegra: Atlético Nacional vs. Patriotas, el domingo a las 3 p.m. por Televisión abierta.

Carlos Sánchez: Bologna vs. Fiorentina, el sábado a la 11 a.m. por ESPN Play



Juan Guillermo Cuadrado: Juventus vs. Napoli, el sábado a la 1:45 p.m. por Fox Sports 2.

James Rodríguez: Deportivo Alavés vs. Real Madrid, el sábado a las 9:15 a.m. por DirecTV 610.



Daniel Torres: Deportivo Alavés vs. Real Madrid, sábado a las 9:15 a.m. por DirecTV 610.



Edwin Cardona: Tigres vs. Monterrey, el sábado a las 8 p.m.



Sebastián Pérez: Boca Juniors vs. Temperley, el sábado a las 2 p.m.

Wilmar Barrios: Boca Juniors vs. Temperley, el sábado a las 2 p.m.



Abel Aguilar: Jaguares vs. Deportivo Cali, el domingo a la 3:15 p.m. por Win Sports.

Macnelly Torres: Atlético Nacional vs. Patriotas, el domingo a las 3 p.m. por Televisión abierta.



Alex Mejía: Puebla vs. León, el domingo a las 7 p.m.



Carlos Bacca: Milan vs. Pescara, el domingo a las 8 a.m. por Fox Sports.



Luis Fernando Muriel: Sampdoria vs. Inter, el domingo a la 1:45 p.m. por ESPN Play.

Roger Martínez: Liaoning Whowin vs. Jiangsu Suning, el domingo a las 6:30 a.m.



Orlando Berrío: Atlético Nacional vs. Patriotas, el domingo a las 3 p.m. por Televisión abierta.

Rafael Santos Borré: Eibar vs. Villarreal, el sábado a las 5 a.m. por ESPN Play.



Teófilo Gutiérrez: Huracán vs. Rosario Central, el sábado a las 4:15 p.m. por ESPN 2.



Falcao García: Saint Ettiene vs. Mónaco, el sábado a la 1 p.m. por ESPN Play.