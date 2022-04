¿Próximo destino, Arabia Saudita? A James Rodríguez lo vinculan con un club de ese país

James Rodríguez no juega hace varios partidos con Al-Rayyan por estar recuperándose de una lesión en el músculo anterior de la pierna izquierda, no obstante, las noticias sobre él y su futuro no paran. Aunque el público amante del fútbol lo quisiese ver en un club 'top' de Europa, los rumores del mercado lo acercan a otra escuadra que está fuera del 'radar', fuera del foco.

Las noticias que llegan es que el volante cucuteño habría tomado la decisión de interrumpir su contrato con el cuatro qatarí, con el cual aún le quedan dos años más de vinculación. Igualmente, Rodríguez Rubio le había pedido a su agente, Jorge Mendes, que si es posible, Al-Rayyan lo deje salir en el próximo mercado de fichajes.

Publicidad

La onda de rumores que aparecen en redes sociales citan que el futuro de James Rodríguez estaría en el balompié saudí y más especificamente con el Al Nassr, club que en la actualidad lo dirige un 'viejo conocido' del fútbol colombiano como lo es el entrenador argentino, Miguel Ángel Russo. Toda esa 'bomba' salió a raíz de un trino de Meshal Alsefai.

Publicidad

“Lo más probable es que James Rodríguez esté en nuestra liga la próxima temporada. Tiene interés de un club de la capital, en Gharbia", escribió Alsefai y acompañó la frase con una fotografía de James Rodríguez. Habrá que esperar qué sucede, si sólo son especulaciones o si finalmente James Rodríguez decide quedarse en Al-Rayyan, o marcharse.

Publicidad

خاميس رودريغيز بنسبه كبيره راح يتواجد في دورينا في الموسم القادم ..



• لديه اهتمام من نادي في العاصمه

• لديه اهتمام من نادي في الغربيه pic.twitter.com/im5NRxhL1O — ثامّر (@6aluy) April 25, 2022

¿Cuántos minutos ha jugado James Rodríguez con Al-Rayyan esta temporada?

Publicidad

El volante ccucuteño, que se ha visto perjudicado por lesiones, sólo ha sumado 958 minutos en la campaña 2021/2022 y acumula cuatro anotaciones.