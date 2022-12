Próximo destino, Perú: el técnico colombiano Diego Barragán dirigirá Unión Comercio

Así lo anunció el club ‘inca’, este domingo, a través de sus redes sociales. El estratega cafetero estará al frente del ‘alto mayo’, en principio, durante un año.

Diego Barragán, técnico colombiano, fue anunciado como nuevo entrenador de Unión Comercio. El equipo peruano se encuentra en la casilla 15, con 14 unidades.

Publicidad

En busca de mejorar los resultados en la Liga de Perú, Unión Comercio decidió no contar más con el entrenador argentino Marcelo Vivas y dejar en manos la dirección técnica del ‘alto mayo’, en el colombiano Diego Barragán, quien conversó con GolCaracol.com.

Lea acá: ¡Qué golazo anotaste Yimmi Chará! Marcó en el triunfo 2-1 de Mineiro sobre Flamengo

Para Barragán lo más importante es escalar hasta los puestos que le dan la llave para participar en torneos internacionales, pues, aunque Unión Comercio se encuentra en las últimas posiciones del torneo peruano (15), es posible alcanzar el objetivo con ayuda de su cuerpo técnico.

Ramón Vásquez, quien se desempeñará como preparador físico, es pieza clave, ya que, el uruguayo “tiene una amplía experiencia en el fútbol perurano”. Los asistentes técnicos ya han trabajado con Barragán, Andrés Sicacha estuvo con él en 2017, cuando el técnico colombiano dirigió a Club Atlético Cerro y Sergio Forero, con quien estuvo recientemente en Yaracuyanos hasta finales del 2018.

Publicidad

Lea acá: Alexis García y un vainazo a Pinto: "Yo no hablo de la cancha, de árbitros, de los camilleros"

Barragán destacó que “es un cuerpo técnico integral y que su filosofía es entrenar al jugador individualmente”. Por otro lado, el colombiano resaltó el por qué no continuó más en Yaracuyanos, último club que dirigió, “antes de hablar de fútbol hay que hablar de la situación que atraviesa Venezuela. Es imposible entrenar con jugadores que no comían, que no almorzaban, era muy difícil trabajar en esas condiciones”.

Publicidad

Finalmente, Barragán espera arribar este lunes a Lima y el martes 21 de mayo iniciar un nuevo reto en su carrera de director técnico.