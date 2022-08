Prueba de fuego para Liverpool, con los focos en Luis Díaz: visita a Manchester United

Una prueba de fuego, un partido de quilates, tendrán Luis Díaz y Liverpool este lunes 22 de agosto cuando visiten al Manchester United de Cristiano Ronaldo y compañía en el mítico estadio de Old Trafford.

En este escenario inglés se prevé buen fútbol y un gran espectáculo por parte de ambos planteles, que tienen entre sus filas a estrellas del balompié mundial. No obstante, al partido de la tercera jornada de la Premier League, tanto el Manchester United como Liverpool llegan con presentes diferentes.

Por el lado de los 'diablos rojos', se ubica como uno de los colores del campeonato ya que no ha sumado ningún punto en sus anteriores presentaciones. El United no está acostumbrado históricamente a estar en dicho lugar en la tabla general, por lo que contra los de Anfield Road esperan y confían levantarse de esa mala racha.

El neerlandés Erik Ten Hag no ha conocido un inicio de temporada sencillo en el banquillo del cuadro rojo de Mánchester, y tras la derrota en Old Trafford contra el Brighton (2-1) y la contundente goleada recibida en Brentford (4-0), la labor de iniciar la remontada en el clásico de Inglaterra contra el Liverpool no parece sencilla.

¿Cómo llega Liverpool y Luis Díaz al clásico este lunes?

Por su parte, los dirigidos por Jurgen Klopp se ubican en la casilla número 15 con dos unidades y tampoco conocen la victoria en este arranque del campeonato inglés. Dos empates: 2-2 frente al Fulham, de visitante, y 1-1 como local contra el Crystal Palace. En ese último duelo, el extremo guajiro Luis Díaz se 'vistió de héroe' y marcó un verdadero golazo que le permitió a los del entrenador alemán rescatar un punto en Anfield.

Para dicho duelo, los 'reds' no podrán con su fichaje estrella del verano, el uruguayo Darwin Núñez, quien cumplirá el primero de los tres partidos de sanción luego de su tarjeta roja por dar un cabezazo a Joachim Andersen, del Crystal Palace. Por lo que los focos del juego estarán en Díaz Marulanda, que con sus actuaciones desde su arribo al Liverpool en el mes de enero se ganó el corazón y aplausos de la hinchada del club.

¿A qué hora y dónde ver el partido Manchester United vs. Liverpool?

Hora: 2:00 p.m., hora de Colombia.

Estadio: Old Trafford.

Canal: ESPN y Star+.