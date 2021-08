¡Que algún directivo de Boca Juniors le conteste las llamadas a Sebastián Villa!

Este sábado nuevamente Sebastián Villa fue protagonista de unas palabras que dejó en el ambiente y en las que se confirma que están cortadas las relaciones con los dirigentes de Boca Juniors, con el que entró en conflicto por no permitir una negociación con el Brujas, de Bélgica.

"No hablé con nadie del cuerpo técnico y ni con Riquelme ni el Consejo, porque no me contestan”, dijo Villa cuando volvió a Buenos Aires después de un tiempo en Medellín atendiendo asuntos personales, relacionados con una operación de su mamá.

El diario 'Olé' informó al respecto que "no fue la primera vez que Villa acusa de que no lo atienden ni responden sus mensajes. Sí fue la primera que lo dijo tan abiertamente y frente a los micrófonos".

Por lo pronto, no parece que el colombiano vaya a encontrar la puerta de salida de Boca, que pretende 12 millones de dólares por su pase y Brujas solamente habría llegado hasta 7 millones de dólares. Esto a pocos días de que se cierre el libro de fichajes en Europa.

"Villa llegó al país, deberá cumplir con la semana de aislamiento y después habrá que ver cómo sigue esta historia", finalizó el mismo medio argentino.