¡Qué bienvenida la de Diego Maradona a Óscar Córdoba! Le dio las llaves de su Ferrari

Vivencias, anécdotas y mucho más son las que han puesto al descubierto grandes figuras del pasado, entre ellos el exarquero colombiano de Boca Juniors, de Argentina.

En 1997, Óscar Córdoba fue transferido de América de Cali al Boca Juniors, de Argentina. Y a su llegada a Buenos Aires y en su papel de novato en el equipo 'xeneize', recibió la mano amiga y el apoyo nada más y nada menos que de Diego Maradona, quien era el líder de esa plantilla.

Pero además de ofrecer ese respaldo, Maradona también mostró toda su amplitud, en medio de la riqueza y opulencia que manejaba para ese entonces. Así no faltó la parte jocosa del asunto, según el exarquero vallecaucano.

"Diego fue la persona que me recibió cuando llegué a Boca, que me dio su amistad, el primero que estuvo muy atento a lo que sería mi adaptación. No sólo se puso a la orden desde el primer día, sino que en uno de los primeros entrenamientos yo me quedé mirando su Ferrari Testarossa y él inmediatamente me ofreció que me ¡la llevara!", rememoró Córdoba Arce en charla con 'Infobae'.

En medio de la sorpresa, el ahora hombre de televisión respondió de manera rápida ante el ofrecimiento del 'Pelusa'"¡Le dije que no! Si la chocaba iba a tener que destinar todos mis salarios de los años en Europa para pagar el arreglo de semejante auto, jaja", agregó el otrora guardián del arco de la Selección Colombia.

