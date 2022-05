Qué buen inglés: mensaje de Luis Díaz en sus redes, tras finalizar la campaña con Liverpool

Luis Díaz llegó a Liverpool en enero de este 2022 y se convirtió en pieza fundamental para el esquema táctico de Jurgen Klopp, tanto en defensa como en ataque. El nacido en Barrancas, La Guajira, se tomó confianza en el plantel y terminó siendo titular en la final de la Champions League.

Además de superarse dentro de las canchas, con los 'reds', el colombiano también ha mostrado mejorías con el inglés, uno de los principales problemas que ha tenido durante su estancia en el país británico.

Publicidad

Sin embargo, este lunes, 'Luchito' compartió un extenso mensaje en sus redes sociales, en dicho idioma, en donde agradece a toda la hinchada del cuadro de Merseyside por el recibimiento, apoyo y fidelidad durante estos meses.

"El 4 de febrero fue el día en que todos me recibieron como uno más en la familia", expresó de inicio. Además, agregó que "desde ese día he estado soñando despierto, viviendo lo que he deseado profundamente toda mi vida".

Por la misma vía, Díaz Marulanda continuó: "Y ahora que me han demostrado que los sueños se hacen realidad, te aseguro que seguiremos soñando juntos".

Publicidad

Cabe resaltar que, el jugador de la Selección Colombia, levantó la FA Cup y la Copa de la Liga inglesa en esta temporada con Liverpool.

Publicidad

"Así que con todo lo que queda por ganar, será, porque aquí sé algo: nunca caminaré solo", concluyó.

Vea la publicación de Luis Díaz

¿Cuántas Champions League tiene Liverpool?



1977: Liverpool 3-1 Borussia Monchengladbach