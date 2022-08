¡Que distinguido! Johan Mojica recopiló sus mejores intervenciones con el Elche

Johan Mojica goza de un gran presente en el fútbol de España, donde ha logrado figurar como uno de los más destacados en su posición. De hecho, el colombiano fue catalogado en abril, como el mejor lateral izquierdo en las cinco grandes ligas de Europa, según estadísticas de 'Olocip', empresa especializada en datos.

Dicho rendimiento le ha conseguido importantes pretendientes, como el Barcelona de España, quien tuvo en carpeta al futbolista caleño.

En el último encuentro, en el que su equipo empató 1-1 con el Almería, Mojica Palacio actuó los 90 minutos, en los cuales intentó darle salida a su equipo por su banda y en varios instantes del partido, que se jugó en el estadio Manuel Martínez Valero.

Asimismo, en varios pasajes del compromiso el lateral del Elche mostró un poco de 'lujos' en algunas jugadas, las cuales recopiló, y luego publicó en un video para sus seguidores en las redes sociales.

FÚTBOL TOTAL ⚽️🔥 pic.twitter.com/U7jjl95a4d — Johan Andres Mojica (@11johanmojica) August 24, 2022

¿Se quedará en el Elche?

En los últimos días se ha vinculado a Johan Mojica con el Villarreal, equipo donde ya militaron Carlos Bacca y Rafael Santos Borré. Sin embargo, estas versiones fueron desmentidas por el presidente del cuadro 'franjiverde'.

"Al Elche no le ha llegado nada. Han ido surgiendo noticias y rumores durante el verano, pero no se ha concretado nada y se va a mantener en nuestro equipo. No esperamos que se marche por lo pronto", comentó el dirigente a los medios de comunicación.

Así las cosas, solo resta esperar lo que pueda pasar antes del primero de septiembre, fecha en la que se cierra el mercado de transferencias.

¿Cuándo volverá a jugar el Elche en la liga de España?

El próximo partido del equipo en donde militan Johan Mojica y Helibelton Palacios jugará contra la Real Sociedad, el sábado 27 de agosto a partir de las 10: 30 de la mañana, hora de nuestro país.