Qué domingo se nos viene: agenda de futbolistas colombianos, en la principales ligas del mundo

Los futbolistas colombianos vienen destacándose fecha a fecha en las mejores ligas del mundo y este domingo se espera que no sea la excepción.

En GolCaracol.com le mostramos cuáles son los jugadores que tendrán acción dominical, varios de ellos de la Selección Colombia.

Las miradas se centran en Juan Guillermo Cuadrado , con Juventus; Dávinson Sánchez , con Tottenham; David Ospina, con Nápoles; Luis Sinisterra, con Feyenoord, y más.

Acá los futbolistas colombianos que jugarán este domingo 22 de agosto:

*FÚTBOL DE PAÍSES BAJOS*

Luis Sinisterra – Feyenoord vs Go Ahead Eagles (7:30 a.m.)

*FÚTBOL DE INGLATERRA*

Dávinson Sánchez - Wolverhamptons vs Tottenham (8:00 a.m.)

*FÚTBOL DE RUSIA*

Jhon Córdoba - Lokomotiv Moscú vs Krasnodar (8:00 a.m.)

*FÚTBOL DE ESCOCIA*

Alfredo Morelos - Ross County vs Rangers (9:00 a.m.)

*FÚTBOL DE PORTUGAL*

Luis Díaz y Mateus Uribe - Marítimo vs Porto (12:00 p.m.)

*FÚTBOL DE ITALIA*

Juan Guillermo Cuadrado - Udinese vs Juventus (11:30 a.m.)

David Ospina - Nápoles vs Venezia (1:45 p.m.)

*FÚTBOL DE ARGENTINA*

Rafael Pérez y Diego Valoyes - Talleres vs Unión (11:30 a.m.)

Cristian Zapata y Yeison Gordillo - San Lorenzo vs Argentinos (4:00 p.m.)

Johan Carbonero, Harrison Mancilla y Jorge Carrascal - Gimnasia vs River Plate (6:15 p.m.)

*FÚTBOL DE MÉXICO*

Roger Martínez, Brayan Angulo, Christian Rivera y Mauro Manotas - América vs Tijuana (5:00 p.m.)

Óscar Murillo, Yairo Moreno, Avilés Hurtado y Santiago Mosquera - Querétaro vs Pachuca (9:00 p.m.)

*LIGA DE ESPAÑA*

Johan Mojica y Helibelton Palacios - Atlético de Madrid vs Elche (12:30 p.m.)