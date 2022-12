¿Qué es de la vida de Erick Moreno?: “Juego en Europa, quiero coger ritmo y extraño a Millonarios”

El delantero chocoano habló de la dura lesión que sufrió hace dos años, su presente, la amistad que tuvo con Duván Zapata y el motivo por el que lo echaron del América de Cali. Quiere volver a tener el nivel que se le conoció en el cuadro 'embajador'.

Erick Moreno es un nombre que ganó reconocimiento en el fútbol colombiano tras su paso por Millonarios y el salto que dio al Viejo Continente, donde durante cinco temporadas vistió las camisetas en Portugal del Sporting Braga y Tondela; en Grecia del Panetolikos; y en España del Real Valladolid.

Sin embargo, tras sufrir hace más de dos años una dura lesión en su rodilla izquierda, la vida de este delantero chocoano de 27 años cambió. “Iba a firmar con Aldosivi, en Argentina, pero se dieron cuenta que no estaba totalmente recuperado; entonces me fui a Colombia a recuperarme. Estuve por Medellín y tampoco pude quedarme, luego llegué a Cúcuta por un tiempo y en junio de 2018 volví a Portugal al Oliveirense, y desde ese tiempo vengo jugando”, le dijo Moreno desde Europa a GolCaracol.com.

Pero la carrera de Erick tomó un nuevo rumbo. A miles de kilómetros de su natal Bagadó, encontró un club con el que sueña volver a poner su nombre en el radar del fútbol colombiano. El Levadia de Estonia le abrió las puertas el pasado mes de julio. Allí lleva 10 partidos y ha marcado un gol.

¿Cómo llegó a Estonia?

“Yo ni sé. Fue algo que se me presentó. Estaba en Colombia porque se me había terminado el contrato con el equipo de Portugal (Oliveirense) y la verdad estaba impaciente por definir algo y, escogí lo primero que me acercaron. También lo acepté porque es una opción de cuatro meses (hasta noviembre). Mi idea simplemente es agarrar ritmo. Esperamos terminar bien aquí y ver qué pasa”.

¿Sabía algo del equipo al que llegaba?

“No tenía ni idea del país, ni del equipo. Yo sabía que la liga no era muy competitiva. Solo tenía conocimiento que era cerca a Finlandia y como más o menos sé del fútbol de allá, me imaginaba que era parecido. Pero ya estando aquí, me di cuenta de que la gente no es muy fanática al fútbol. Hay tres equipos que pelean siempre los títulos. El mío es uno de esos”.

Entonces cuénteme de su equipo, el Levadia…

“Es de la capital (Tallin), pelea siempre por entrar a los puestos de competiciones europeas; en estos momentos tenemos como objetivo ser campeones. Tiene muy buenas instalaciones. Me estoy adaptando porque el fútbol es un poco más lento. Pero yo solo estoy esperando que se cumpla mi tiempo aquí para ir a un lugar mejor”.

No lo noto muy contento…

“No, sí. Lo que más me ha gustado es la ciudad. Este es un país que me ha sorprendido mucho. Tenía una idea de que la vida aquí era difícil, pero, todo lo contrario. Hay mucho turismo, la gente es amable. Hablan estonio y ruso, eso me complica un poco; pero me defiendo con el inglés que sé. A mí me ha gustado mucho. El equipo es muy serio, pagan cumplido. Tenemos todas las comodidades y ante cualquier inconveniente, el club siempre tiene gente a disposición de uno. Las condiciones para trabajar son las ideales. Me llevo bien con el técnico (Aleksandar Rogic) y me la paso con un brasileño, João Morelli (delantero)”.

¿Extraña el fútbol colombiano?

“En cuatro meses quedo libre. A mí sí me gustaría volver, si fuera a Millonarios sería perfecto; pero si hay opciones de seguir en Europa prefiero seguir acá”.

No es nada raro entonces que su foto de perfil en el celular sea celebrando un gol con Millonarios…

“Siempre voy a estar agradecido por la oportunidad que me brindó. Se extraña el ambiente. La hinchada es lo mejor. No todo el mundo puede jugar ahí y mucho menos puede salir diciendo que hizo las cosas bien -y más alguien que venga de la cantera-. Yo tuve compañeros muy buenos, que nunca pudieron sobresalir. Siempre los sigo, por ejemplo, en el semestre pasado sufrí cuando América nos dañó la fiesta. A mí me gustaría volver, pero falta ver qué pasa; desde que yo salí nunca nadie de Millonarios se comunicó conmigo”.

¿Qué recuerdos tiene del equipo?

“El día que más recuerdo fue cuando le marqué al América, por lo que representaba ese partido (noviembre de 2011). No me gustó mucho porque ellos descendieron, pero yo era joven y fue un gol muy importante para mi carrera”.

Usted también estuvo en la cantera del América…

“Sí, compartí con jugadores como Duván Zapata. Cuando yo llegué él ya estaba en un proceso más adelantado, pero vivíamos en el mismo barrio. Hablábamos y compartíamos. Teníamos sueños, pero ninguno se imaginó que los íbamos a cumplir ni que íbamos a llegar a dónde lo hemos hecho. Es muy grato ver todo lo que ha logrado”.

¿Y qué pasó en el América?

“Me echaron. No me dieron la posibilidad de jugar; pero no desistí, por eso me fui para Pereira y allá se dieron cuenta que sí tenía potencial”.

¿Ahora cómo se ve en un futuro?

“Hasta ahora ha salido todo bien. Vengo teniendo minutos. Hace unas semanas estuvimos jugando la fase preliminar de la Europa League, pero nos eliminaron en el tiempo reglamentario, a cinco segundos de irnos a penaltis. Pero estoy tranquilo y por eso me veo cumpliendo aquí y dando el salto a una liga más competitiva. Volver a ser el que era”.

