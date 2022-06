¡Qué horror, lamentable!: Harrinson Mancilla recibió insultos racistas en el fútbol de Argentina

De no creer, fue una vergüenza total la que tuvo que vivir en las últimas horas el jugador colombiano Harrinson Mancilla, quien milita en el equipo Sarmiento de la Liga de Argentina. El mediocampista de 30 años sufrió insultos racistas al final del partido que enfrentó a su escuadra frente al Platense, de visitante en compromiso válido por la quinta jornada de ese país. El cotejo terminó 0-0, pero eso fue lo menos en tanto de lo que sucedió en la cancha del estadio Ciudad de Vicente López.

Mancilla, de 30 años, había comenzado el compromiso en el banco de suplentes, pero en el 83 el entrenador de Sarmiento, Israel Damonte le dio paso al 'cafetero'. No obstante, el nacido en Puerto Tejada no tuvo suerte al lesionarse y tuvo que ser reemplazado ocho minutos después, al 90+3, y en su lugar ingresó Manuel García. Mientras la sustitución y cuando volvía al banco, el colombiano recibió insultos racistas de parte de la hinchada de Platense. En medio de lágrimas, el volante abandonó el césped del Vicente López.

Tras lo sucedido, el DT de Sarmiento y demás colaboradores en el banco de suplentes le reclamaron al hincha de Platense por insultar a Mancilla. Igualmente, otros fanáticos del local identificaron al agresor y después fue obligado a salir del escenario deportivo.

"Desde la platea me gritaron cosas, y eso no se justifica. Mis compañeros vieron la reacción del resto de la gente y también reaccionaron por eso. Me insultaron a mí, pero yo no veo una razón, capaz la euforia del momento los llevó a eso", esas fueron las palabras a la prensa cuando le cuestionaron por lo sucedido.

También se pronunció Israel Damonte, ¿qué dijo?

"Me da vergüenza ajena repetir lo que dijeron, son cosas que gritan los 'boludos', que lamentablemente cada vez son más en este país, y encima es algo que se contagia. Por suerte hubo gente de Platense que le recriminó porque fue algo que escucharon todos. Me parece que hay cosas que ya pasaron, y volver al pasado con cosas así no es algo bueno para la sociedad en general y en especial para los que somos parte de este deporte", sostuvo el entrenador de Sarmiento en rueda de prensa.

Esto fue lo que sucedió:

Momento repudiable en Vicente López: el momento en que los jugadores de Sarmiento reconocen al hincha de Platense que protagonizó la agresión racista al colombiano Harrinson Mancilla. pic.twitter.com/yHhlmglS8g — SportsCenter (@SC_ESPN) June 27, 2022

