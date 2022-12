¿Qué le queda a James Rodríguez antes de jugar el Mundial de Rusia con la Selección Colombia?

El colombiano debe jugar las fechas que restan de la Bundesliga, las series finales de Champions League (si su equipo avanza) y la semifinal de la Copa de Alemania frente al Bayer Leverkusen.

James Rodríguez se coronó campeón de la Bundesliga con Bayern Múnich este sábado, a falta de cinco fechas para que termine el certamen, luego de derrotar 1-4 al Augsburgo.

El volante colombiano fue protagonista en este compromiso y se llevó el reconocimiento de su gente y de la prensa alemana, tras convertir uno de los tantos y hacer una asistencia.

Ahora, el ‘10’ de la Selección Colombia tendrá por delante varios partidos más con el conjunto bávaro antes de afrontar con la ‘tricolor’ el Mundial de Rusia 2018, su máximo objetivo del año.

El primer compromiso será este miércoles 11 de abril frente al Sevilla, en el juego de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Los bávaros ganaron en la ida 1-2 y ahora esperan sellar en casa su clasificación a las semifinales.

Si avanzan en la Champions, este será el calendario

Sorteo de semifinales: 13 de abril

Semifinales ida: 23-24 de abril

Semifinales vuelta: 30 de abril y 1 de mayo

Final: 26 de mayo

El siguiente juego será el sábado 14 de abril frente al Borussia Monchengladbach, en condición de local, por la Bundesliga.

Tres días más tarde, Bayern deberá definir su paso a la final de la Copa de Alemania frente al Bayer Leverkusen, para luego retomar los partidos que restan de la liga alemana.

Así continúa el calendario en la liga alemana

14 de abril: Bayern Múnich vs. Borussia Monchengladbach

21 de abril: Hanover 96 vs. Bayern Múnich

28 de abril: Bayern Múnich vs. Eintrach Frankfurt

5 de mayo: Colonia vs. Bayern Múnich

12 de mayo: Bayern Múnich vs. Stuttgar

Si el conjunto bávaro avanza en la Copa de Alemania, la final está prevista para el 19 de mayo. La otra llave la integran Shalke 04 y el Eintrancht Frankfurt.

Todos en Bayern Múnich, directivos, cuerpo técnico y jugadores, han manifestado que quieren dar la pelea en las competiciones en las que tienen opción de pelear por más galardones. Y en pro de esas metas, James Rodríguez juega un papel determinante en el esquema que maneja el técnico Jupp Heynckes.

