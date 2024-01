¡Qué Linda!: con la 'crema y nata' del fútbol femenino mundial y entre las 15 mejores del planeta

Linda Caicedo no se cansa de recibir reconocimientos a nivel mundial, esta vez entrando a un prestigioso listado, en el que la reconocen como una de las mejores en el fútbol femenino.

Este viernes 12 de enero, el reconocido medio ‘The Guardian’ dio a conocer a las 100 mejores jugadoras del mundo del 2023, y ahí apareció el nombre de la nacida en Villa Gorgona. Eso sí, hay otra colombiana en este escalafón y se trata de Mayra Ramírez.

Por supuesto, es Linda Caicedo la que está en mejor posición, ya que quedó en la casilla 13, superando hasta algunas campeonas del mundo como Olga Carmona y Jenni Hermoso, quienes ganaron el certamen orbital el año pasado con la selección de España.

“La maravilla colombiana es la que más ha ascendido en la lista de este año, y entre su brillante debut en la Copa Mundial absoluta y su gran paso al Real Madrid, no es una sorpresa. Caicedo, con sólo 18 años, tardó poco en adaptarse a las grandes ligas después de fichar por el Madrid en enero, terminando su primera mitad de temporada con dos goles y cuatro asistencias en la Liga F. A nivel mundial, produjo uno de los momentos del año con cierta brillantez individual para desbloquear a Alemania y poner a Colombia en el camino hacia una victoria trascendental en la Copa del Mundo. Lejos del producto terminado, la adolescente está en rápido ascenso hasta la cima”, destacaron en el citado medio.

Linda Caicedo, en juego con la Selección Colombia femenina. Foto: AFP.

Publicidad

Por su parte, Mayra Ramírez quedó en el puesto 98, y también hubo palabras de elogio por su nivel mostrado con el Levante, pero sobre todo con la Selección Colombia.

“Ramírez es una nueva incorporación, muy bienvenida. Mientras Alba Redondo y Linda Caicedo acapararon los titulares para Levante y Colombia respectivamente, Ramírez jugó un papel fundamental en ambos ataques. Su regreso al Levante la temporada pasada con 14 goles y 11 asistencias fue uno de los mejores de Europa, y su versatilidad y energía brillaron para Colombia en el Mundial, donde tuvo éxito en varios roles en el ataque. Tres goles en lo que va de temporada han sido un comienzo estable, y la jugadora de 24 años se ha convertido silenciosamente en una de las estrellas que pasan desapercibidas en la escena de clubes europeos”, detallaron.

-Linda Caicedo, ahora pendiente al Premio The Best 2024-

La colombiana estará el 15 de enero, en Londres, Inglaterra, donde será la gala de los Premios The Best de la FIFA, donde está entre las tres finalistas a la mejor futbolista del año pasado. A la de Villa Gorgona le toca 'luchar' contra Aitana Bonmatí y Jenni Hermoso.