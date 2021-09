¿Qué opinan de la llegada de James Rodríguez a Al-Rayyan, de Catar? Expertos respondieron

Empieza una nueva etapa para James Rodríguez y una muy particular. Después de haber vestido las camisetas de grandes clubes como Porto, Real Madrid y Bayern Múnich, recaló en el fútbol de Catar, para defender los colores de Al-Rayyan. Allí, como él mismo lo expresó, espera "jugar, sumar minutos y ganar cosas".

Las opiniones con relación a la decisión del volante, no se han hecho esperar. Algunos lo han apoyado, mientras que otros han dejado claro que no fue el cambio más sabio. Por eso, para tener argumentos de peso, en Gol Caracol consultamos a exjugadores, futbolistas activos y preparadores físicos, quienes hablaron del tema.

El primero en pronunciarse fue Arnulfo Valentierra, volante de creación, quien disputó partidos con la Selección Colombia y se coronó campeón de la Copa Libertadores 2004 con Once Caldas. Asimismo, jugó en el Al-Wahda, conjunto de la liga de los Emiratos Árabes Unidos.

"Desde lo futbolístico, si es un jugador bueno, más allá de la liga, siempre tendrá calidad. El fútbol no se olvida de la noche a la mañana. Por ejemplo, cuando el 'Pibe' juagaba en la Selección y estaba en la MLS o ,ahora, con 'Juanfer' que está en China y lo convocan. El fútbol siempre será el mismo. Es una decisión que supo tomar y está claro que el fútbol es corto y hay que aprovecharlo hasta donde se pueda", afirmó.

Otro exjugador que se pronunció fue León Darío Muñoz, delantero que supo brillar en Colombia, con Atlético Nacional. Allí, se coronó campeón de dos ligas locales, dos Copas Merconorte y una Copa Interamericana. Asimismo, tuvo una destacada carrera en Brasil, con Palmeiras, Coritiba y Paulista.

"Es una decisión difícil. La liga catarí es para quienes ya van de salida y James es un jugador talentoso, con mucho fútbol por delante, que debió pensar más en su carrera que en otras cosas. Esperamos que este salto sea pasajero y vuelva a un equipo grande a mostrar que es de nivel y top. Esa decisión fue apresurada y tomada en momentos de angustia. Creo que jugando en otro equipo, se hubiera recuperado. Un jugador, a los 30 años, no es viejo para desarrollar su potencial. Quizá fue sabio en lo económico. El tema de James no pasa por la plata, sino por lo mental. Deportivamente, no le vendrá bien ni lo beneficiará. Debió esperar a un mejor equipo", expresó.

A ellos, se sumó Gelmin Rivas, venezolano de 32 años, que tuvo un paso por el fútbol de Catar, entre 2018 y 2019, en Al-Rayyan, disputando 13 compromisos y anotando 10 goles. Además, en aquella temporada, el equipo finalizó en el cuarto puesto, clasificando a los playoffs de la Liga de Campeones de de la AFC 2020.

"Quizá no es el fútbol al que ustedes y nosotros queríamos que James fuera, pero se le presentó la oportunidad y se dio. Sin embargo, no tengo duda de que es un jugador de alto nivel y se adaptará. Eso sí, no es un fútbol similar al de Europa. Entonces, ya que viene de Inglaterra, será un cambio fuerte. El jugador de élite, como James, no pierde el talento. Puede jugar en cualquier parte del mundo y brillará. Lo que pasa es que, a veces, menospreciamos el fútbol de otros países, pero es una liga organizada y, además, serán sede de un Mundial. James no se perderá", afirmó.

Por último, quien habló sobre la llegada de James Rodríguez a Al-Rayyan fue Diego Barragán. El otrora técnico de Quindío, Cortuluá, Millonarios y más; así como preparador físico de la Selección Colombia mayores, en 1981, entre 1987 y 1990, de 1993 a 1994 y del 2000 hasta 2001, fue claro en su concepto.

"Me alegra por James. No podemos olvidar que tenemos el privilegio de contar con el goleador de Mundial. Es un histórico que debemos respetar desde todo punto de vista. Ojalá le vaya bien, Dios lo proteja y volvamos a disfrutar de su fútbol como muchas veces lo hizo y nos alegró. Me pone feliz. El tiempo dirá qué pasará con James y el fútbol colombiano, ya que, hasta el momento, aún no estamos clasificados al Mundial", firmó.