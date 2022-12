“¿Qué pasa con Edwin Cardona? Ya no es el de antes”, la pregunta que hay en Argentina

Edwin Cardona no ha tenido unas recientes buenas semanas con Boca Juniors y genera interrogantes en la prensa argentina, mucho más tras la polémica del penalti contra River Plate y su poco aporte en la noche de jueves contra Barcelona, por Copa Libertadores.

“¿Qué pasa con Cardona? Ya no es el de antes”, escribió este viernes el diario ‘Olé’ y analizó el presente del antioqueño.

“El colombiano volvió a sumar minutos en la Copa, pero no es el de antes... En principio, se especuló con la posibilidad de que fuera titular, pero no pasó. Fue al banco y Leandro Somoza (reemplazó a Miguel Russo, suspendido) lo puso a los 35 del segundo tiempo. En ese rato que estuvo en cancha, no se lo vio fresco y aportó poco para un Boca que necesitaba la victoria para dar un paso importante para su clasificación a octavos”; escribieron de entrada.

Eso sí, aclaran que el volante colombiano no ha podido consolidarse con su talento y su buen juego en los ‘xeneizes’, por las lesiones, el coronavirus y la falta de ritmo.

“A Cardona le está costando mucho volver a ser el que era. Y no es para menos, motivos le sobran: tuvo que pasar por una lesión muscular, volvió con Unión y en la semana siguiente tuvo Covid, luego se quedó afuera por una miocarditis que le ocasionó el virus, y recién volvió en el superclásico”, finalizaron.