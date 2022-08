¿Qué pasa con Jorman Campuzano? Otra vez por fuera de la convocatoria de Boca Juniors

Jorman Campuzano no vive su mejor momento en Boca Juniors . El volante colombiano nacido en Tamalameque, Cesar, no ha tenido la regularidad esperada en el plantel 'xeneize' en lo que va de este 2022, y desde el arribo del nuevo entrenador, Hugo Ibarra, las cosas parecen no cambiar mucho, debido a que el deportista, de 26 años, se ha visto 'borrado' de las últimas convocatorias.

El exfutbolista de Atlético Nacional no fue citado por 'el Negro' Ibarra para los más recientes compromisos del conjunto 'azul y oro' en la Liga de Argentina, más específicamente frente a Patronato, de la jornada número 11 y en el que el plantel 'xeneize' cayó goleado por 3-0, y tampoco fue llamado para el duelo contra Platense del fin de semana anterior, en partido que su club se impuso por 2-1 en La Bombonera.

Publicidad

Y ahora, tampoco entre en la lista de convocados para el juego contra Agropecuario por los octavos de final de la Copa de Argentina. Lo que es su tercer partido sin ver acción con el xconjunto argentino.

Esta apreciación la destacó este martes el medio 'TYCSports' en su página web y allí resaltó la actualidad de Campuzano con el siguiente interrogante: "¿Qué pasa con Campuzano en Boca?". Así tituló este portal y dio los índices del por qué no sería tenido en cuenta por el DT Hugo Ibarra.

"La información indica que la ausencia del exAtlético Nacional es por cuestiones futbolísticas. Su nivel bajó notoriamente en sus últimas presentaciones con la casaca azul y oro y el futbolista perdió el puesto con Alan Varela, quien fue premiado por el Consejo de Fútbol debido a sus buenas presentaciones", destacó 'TyCSports'.

Publicidad

Y es que Ibarra no incluye de forma habitual a Campuzano "como titular -sólo lo hizo en la derrota ante Argentinos en La Paternal- y no es del gusto del DT", agrega el medio argentino.

Lo cierto es que Jorman tiene contrato con Boca Juniors hasta junio del 2023, no obstante, en las últimas semanas se ha hablado mucho de su futuro. Al volante de primera línea lo han relacionado con clubes como Lanús y hasta estuvo cerca de actuar allí, según informó la prensa argentina en su momento; también había sonado su nombre para el Cremonese y Hellas Verona, de Italia.

Publicidad

Estos son los convocados de Boca Juniors: