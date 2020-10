¿Qué pasará con Sebastián Villa en Boca Juniors? Jorge Bermúdez aclaró la situación

Desde hace tiempo la situación de Sebastián Villa en Boca Juniors no es la mejor. La dirigencia del equipo decidió no tenerlo en cuenta para los partidos hasta que se resuelva del todo la denuncia por violencia de genero que se adelanta en su contra.

Ante este panorama, Atlético Mineiro ha buscado su fichaje a toda costa pero sin llegar a un acuerdo económico con el 'Xeneize', que pretende retenerlo y utilizarlo apenas haya una determinación del caso.

Sobre todo esto, el Consejo de Fútbol del club, integrado por las exglorias Raul Cassini, Marcelo Delgado y el colombiano Jorge Bermúdez , hablaron con el medio argentino 'TNT Sports' para aclarar la situación actual de Villa.

"Con el tema Villa desde el Consejo hemos mantenido una postura muy respetuosa de nuestra institución, de lo que representa el hincha, de lo que tenemos que entregar para el club. Lamentamos muchísimo lo sucedido con Sebastián y con la señorita. No es que estemos tomando partido pero tenemos que respetar una situación judicial que lo apremia", dijo el 'Patrón'.

El histórico exdefensor colombiano también se refirió a la oferta de Atlético Minero por quedarse con Sebastián Villa, club que ha querido al extremo antioqueño durante todo este tiempo y que en la última semana volvió a realizar un nuevo ofrecimiento .

"Por otro lado no hemos tomado ninguna decisión en contra del jugador. Lo único que se le ha pedido es respeto por una decisión que no sabemos que va a ser. Lo que nos sorprende es que salga un dirigente, un presidente de un club de otro país a decir que él no contrataría nunca a Villa, que no tiene nada que ver con los pilares de su club y que después llegue una oferta de ese mismo club para comprarlo".

En el mismo sentido, Raúl Cassini agregó que no es serio que un presidente salga con declaraciones contrarias a su forma de actuar y que lo mínimo que pide es respeto por Villa y por Boca Juniors.

"Se le sugiere es que aclare primero su pensamiento públicamente. Nosotros somos respetuoso con otros jugadores y no opinamos sobre otros futbolistas de afuera. ¿Por qué un presidente de otro club opina sobre la vida personal de un jugador y al otro día te manda una oferta para comprar a ese jugador? ¿Qué intención tiene? Eso es lo que queremos que aclare, pero siempre desde el respeto y del profundo dolor de no poder utilizar al jugador. Pero también tenemos que ser respetuosos con el club, con la gente que nos rodea".