¿Quién es Alexei Rojas, el joven colombiano que juega en el Arsenal de Inglaterra?

Por estos días, la Selección Colombia Sub-17 adelanta un microciclo de trabajos con mira al sudamericano de la categoría, que se llevará a cabo del 31 de marzo al 25 de abril del próximo año. Un total de 23 jugadores fueron citados por el técnico Héctor Cárdenas a la concentración de una semana en las instalaciones de la Federación Colombiana de Fútbol , en Bogotá.

Aunque por su juventud, la gran mayoría de los nombres puedan pasar desapercibidos, hay uno que llamó especialmente la atención de los seguidores de la 'tricolor': Alexei Rojas Fedorushchenko. El arquero de 15 años nació en Basildon, una pequeña ciudad ubicada al norte de Londres, pero su padre (Fernando) es colombiano.

Alexei actualmente juega en las divisiones inferiores del Arsenal de Inglaterra, más exactamente en el equipo sub-15, pero su trayectoria se extiende a más clubes reconocidos del fútbol de ese país.

Como todos los niños, Rojas comenzó su andar en el fútbol en equipos regionales y a los cuatro años empezó a dar sus primeras atajadas en una escuela de su ciudad y más tarde pasó al London Colney Football Club, en donde se empezó a proyectar.

"En mis primeros años yo solo estaba jugando para disfrutar, pero fue a los 9 años cuando me di cuenta que quería ser arquero profesional, entonces de allí en adelante empecé a tomar el tema en serio", dijo el joven guardameta en diálogo con GolCaracol.com.

Su primera experiencia en un equipo grande fue en 2016, cuando lo invitaron a vincularse al centro de desarrollo del Chelsea , el otro gran club de Londres.

"En Chelsea estuve casi 3 años y aprendí mucho, fue una experiencia muy buena porque en el último año que estuve con ellos, yo tenía 13 años y yo ya jugaba con los niños de 15 y 16 años. Infortunadamente no tuve la oportunidad de quedarme allá pero fue una buena experiencia", confesó.

Más adelante, Alexei pasó por otros equipos tradicionales en Inglaterra como Norwich, Watford y Crystal Palace, antes de finalmente llegar al Arsenal, su actual club.

"En enero de 2019 fue que empecé mi prueba con Arsenal. En Inglaterra, las pruebas generalmente son de ocho semanas, dos meses, pero a mí después de las quinta semana me querían firmar. Apenas firmé, ya era el titular allá en el equipo y desde siempre he jugado una categoría más arriba de la mía, entonces eso ha sido muy bueno para mi experiencia porque juego con niños mayores, que son más fuertes y más hábiles y cuando juego con niños de mi edad, se me hace más fácil y me siento más cómodo".

Esta convocatoria a la Selección Colombia no es la primera experiencia que Alexei Rojas tiene en un combinado nacional, pues desde el año pasado, ha sido llamado a varios microciclos de la Selección de Inglaterra. Además, el joven guardameta también ha estado en el radar de la Selección de Rusia, pues su madre (Yulia) nació en dicho país. No obstante, su deseo es ponerse el buzo de la 'tricolor', oportunidad que por fin le llegó.

"Yo quiero vestir la camiseta de Colombia porque el estilo de fútbol me gusta mucho, es más más libre que el de Europa. El de allá es muy sistemático y aquí los jugadores se expresan mucho, además, Colombia es un país maravilloso", reveló.

No solo es la experiencia en equipos como Chelsea y Arsenal lo que le da créditos a Alexei Rojas para proyectarse como una joya del arco colombiano, pues gracias a su recorrido en ambos equipos ha podido coincidir con el histórico arquero checo Petr Cech, quien ha sido su gran maestro en los últimos años.

"Petr Cech yo diría que ha sido el más grande maestro que tengo porque fue el primer arquero que yo miré y siempre lo he mirado. Me gusta mucho como juega, es muy calmado, es siempre un líder en la cancha y le da mucho valor al equipo cuando está jugando. He tenido la oportunidad de conversar varias veces con él. Cuando me firmaron en Arsenal nos volvimos a ver y me dio una camiseta suya que usó en un partido y me la firmó con dedicatoria hacia mí, fue un gesto muy bonito", reveló el jovencito.

Por último, el portero de 1.82 centímetros de estatura, se consideró "muy completo ya que me comunico muy bien con mi equipo y puedo organizarlo de buena manera. También soy muy hábil en las atajadas y jugando con los pies. Creo que especialmente jugar con los pies, hoy es indispensable para un arquero, esa es una característica muy importante y siento que es algo muy fuerte de mi juego".