¿Quién es Daniel Donachie, el nuevo mejor amigo de Yerry Mina en Everton?

Gracias @embodyism por acompañarme desde el primer día que llegué al @everton y por tu gran labor y dedicación 💙 Un profesional 🔝 que me está ayudando mucho a comprender el idioma y a mejorar en cada entrenamiento 🙏🏾⚽ #EvertonFC Thank you @embodyism for accompanying me from the first day I arrived at @everton and for your great work and dedication 💙 A 🔝 professional who is helping me a lot to understand the language and improve in each training 🙏🏾⚽ #UpTheToffees