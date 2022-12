¿Quién quiere a Jarlan Barrera?: En Rosario Central creen que su futuro es incierto

El volante colombiano no seguiría en el equipo 'canalla' para la próxima temporada. Ya el técnico Diego Cocca dejó entrever que no tiene en sus planes al exJunior.

"Jarlan Barrera no se engancha y su futuro es incierto. El colombiano llegó con un gran cartel a este plantel, pero continúa en el anonimato".

Ese fue el titular de este martes del diario 'La Capital', de Argentina, en el que el protagonista es Jarlan Barrera, quien definitivamente no ha podido brillar con el Rosario Central, que apostó por él para la presente temporada.

"La rompió en Junior. Tuvo un gran 2018. Era el mediocampista más codiciado del mercado cafetero. Central sorprendió contratándolo luego de arduas e intensas negociaciones con Tigres , pero con el paso de los meses no ha rendido", se lee en la misma nota.

La última presentación de Barrera con Rosario fue hace un par de semanas, frente a Gremio en Copa Libertadores, con 78 minutos jugadores; sin mostrar mayor rendimiento.

Lo peor del caso es que en las últimas declaraciones públicas de Diego Cocca, actual entrenador de los rosarinos, sobre el colombiano no fueron para nada esperanzadoras.

"Se nota que hay buenos juveniles y hay que darles el paso para que se puedan desarrollar. Barrera jugó un partido de titular y personalmente no me alcanzó lo que hizo dentro de la cancha como tampoco en los entrenamientos. Después tuvo una lesión, después una molestia y ahora no está. ¿Si tendrá más chances? Preguntale a él", dijo Cocca, en la rueda de prensa del lunes pasado.