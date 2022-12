“Quiero incorporarme lo antes posible a Cerro Porteño”: Carmelo Valencia

El delantero chocoano, en charla con un medio de comunicación paraguayo, expresó que su deseo es jugar para el equipo que dirige el también colombiano Leonel Álvarez.

“Creo que está todo para darse, me siento muy ilusionado. Esperamos que en los próximos días se pueda cerrar y poder ir a vestir la casaca de Cerro Porteño. Tengo otras ofertas, pero no lo acepté, quiero ir a Cerro, me gustaría trabajar con Leonel Álvarez”, fueron las palabras de Carmelo Valencia en entrevista con ‘Deportes Uno 650 AM’, de Paraguay.

‘Tutunendo’ dejó claro que es un jugador libre y que espera vincularse al último campeón del balompié ‘guaraní’.

"Quiero incorporarme lo antes posible a Cerro Porteño. Estoy ansioso de conocer el club, de acoplarme con los compañeros. Todavía no he trabajado con el profe Leonel, antes quería tenerme en su equipo, pero no se dio", aseveró el atacante de 33 años.

En su más reciente paso por La Equidad, Valencia anotó 16 goles en 42 partidos oficiales.