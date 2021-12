Radamel Falcao García lo tiene claro: "Quiero jugar el Mundial de Catar 2022"

Pasan los años y Radamel Falcao García no se cansa de brillar. Luego de su paso por Galatasaray, llegó al Rayo Vallecano, para la actual temporada de la Liga de España. La decisión generó toda clase de opiniones, pero 'el Tigre', con goles, se encargó de demostrar que había llegado a un buen club.

De hecho, su excelente inicio de temporada le valió su regreso a la Selección Colombia, donde ha estado presente en los últimos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas. Lejos de conformarse con ello, fue contundente al decir cuál es su mayor deseo vistiendo la camiseta de la 'tricolor'.

En entrevista con la revista 'Club del Deportista', el delantero samario reveló que "quiero jugar el Mundial de Catar 2022". Asimismo, fue contundente al decir que "me encantaría ser el 'pichichi' de esta temporada. No lo he logrado y sería un sueño cumplido", al preguntarle por sus aspiraciones.

Aún resta camino por delante, tanto en La Liga, donde su equipo marcha en la sexta posición, peleando por hacerse con un cupo a torneos internacionales, como en las Eliminatorias, donde el equipo nacional se ubica cuarto, con 17 puntos y, por ahora, haciéndose con un lugar en la cita orbital del próximo año.