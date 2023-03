Radamel Falcao García y el amargo recuerdo que le dejó a exjugador argentino

Falcao García es uno de los jugadores históricos del balompié de Colombia por la larga y buena trayectoria que ha mantenido hasta el momento. En la memoria de muchos están plasmados sus golazos con River Plate en sus inicios, sin embargo, el que al parecer no la pasó bien con el 'Tigre' fue el Sebastián 'Gallego' Méndez, que se refirió en una entrevista a una dura acción que tuvo con el colombiano en un juego entre el 'millonario' y San Lorenzo.

Los hechos datan del 31 de agosto del 2008, River Plate y San Lorenzo se vieron cara a cara y más allá del resultado, el encuentro tuvo un 'picante' duelo entre Falcao García, con la banda cruzada, y Sebastián 'Gallego' Méndez, en el 'ciclón'.

En primer lugar, el samario tuvo una dura entrada sobre el defensor argentino, quien sufrió fractura, pero siguió jugando para sacarse la 'espinita'. En el segundo tiempo, 'Gallego' se desquitó con una dura patada sobre la espalda del 'Tigre' y terminó expulsado.

Esta vez, en entrevista con 'ESPN', Méndez se refirió al tema como un amargo recuerdo. “Ese día me echaron, cuando entraron al vestuario los compañeros yo ya había roto todo. Ahí me había roto la rodilla, estaba caliente, estaba enojado. Falcao me rompió la rodilla, tuve una fractura del platillo tibial. Y cuando tiro las canilleras, le pegó a un compañero y no podía salir por la manga, entonces me metí por un costado y la dañé”, dijo el exfutbolista.

'Gallego' siguió describiendo todo lo que ocurrió dicha fecha, pero dejó en claro que es quedó en el pasado a pesar de la calentura: “Me dieron cuatro fechas por la expulsión, pero todo empezó por una patada de Falcao. Cuando sentí el golpe, sentí que me rompió. Jugué el primer tiempo así, en el entretiempo me sacaron sangre de la rodilla y me di cuenta de que me había roto. Seguí jugando porque estaba caliente. La pelea se quedó ahí, me mando un mensaje. Cuando fui a Colombia a dirigir, el padre fallece y yo le mandé un saludo. Ya estamos grande, ya no importa, son cosas del futbol”.

Y es que vale la pena recordar que aparte de ese suceso con el máximo goleador de la Selección Colombia, Méndez tiene otra estrecha relación con nuestro país luego de que en 2017 fue técnico del Cúcuta Deportivo, tras la salida de Lucas Pusineri. Si bien empezó bien, repuntando en la tabla, el equipo decayó y se marchó del banquillo en mayo de ese mismo año.