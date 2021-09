Rafael Benítez no le da 'mucha bola' al tema James Rodríguez: "Se encuentra entrenando normalmente"

Everton jugará este sábado frente al Aston Villa, en la Premier League de Inglaterra, y hace pocos minutos el técnico Rafael Benítez habló para actualizar el presente de sus jugadores.

Y como siempre, uno de los nombres que salió sobre la mesa fue el de James Rodríguez, de quien el español entregó solamente la información necesaria, sin extenderse en prosa y verso.

Puntual se mostró el timonel del equipo azul de Liverpool. Así comentó que "James Rodríguez está entrenando normal con el equipo, es difícil este tipo de semanas en las que tienes un día libre en el medio. Ya veremos mañana, pero está entrenando normal".

Después de cuatro fechas, Everton acumula 10 puntos y, en esos primeros juegos de temporada, el volante colombiano no ha tenido participación. Primero porque tuvo contacto con un contagiado por coronavirus y se alejó de los entrenamientos y luego porque se decidió que se pusiera a la par de sus compañeros, ante esa para.

Desde un inicio, se ha informado que James Rodríguez no es del gusto de Benítez e incluso se estuvieron buscando fórmulas para su salida, en el mercado de fichajes. Sin embargo esto no se dio y al tener contrato vigente, no hubo otra que permanecer en Everton.