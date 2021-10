Rafael Benítez sobre el gol anulado a Yerry Mina: "No se puede culpar a nadie; hubo mala suerte "

Nueva gran presentación de Yerry Mina con la camiseta del Everton. En esta ocasión, en el empate 1-1 frente al Manchester United, por la séptima jornada de la Premier League 2021/2022.

El trabajo del colombiano, en materia defensiva, fue correcto. Asimismo, en ataque también aportó. De hecho, estuvo cerca de anotar el tanto de la victoria, pero el VAR decidió anularlo.

Frente a dicha acción, el director técnico de los 'toffees', Rafael Benítez, se pronunció. En rueda de prensa, defendió a Tom Davies, quien pudo haber rematado, pero asistió al 'embajador tricolor'.

"En términos de posibilidades para Davies, creo que vio la posición de Yerry y pensó que era mucho mejor que su posición. Eso es todo. No se puede culpar a un jugador por tomar este tipo de decisiones. Si no tiene a nadie y está buscando a alguien, entonces está bien", expresó.

"Puedes decir que no quiere marcar, o que estaba un poco asustado. Pero ese no es el caso, no se le puede culpar. Estaba en el lugar correcto en el momento correcto, sentía que Yerry estaba en una mejor posición. Eso es todo. Tuvo la mala suerte de que solo estuviera unos centímetros fuera de juego", añadió.

Pero no fue lo único que dijo el entrenador español. En sus declaraciones, también se lamentó porque, si bien el empate no cae nada mal, teniendo en cuenta el nivel del rival, la victoria estuvo cerca.

"Creo que, en general, fue una gran actuación. Lo hicimos muy bien en defensa, en el contraataque, que era lo que queríamos. Es una lástima porque podemos estar contentos con un punto, pero podría ser incluso mejor", sentenció.

El gol que le anularon a yerry mina por un pie pone a ganar al everton pic.twitter.com/CUWhjflo8m — Amor eterno Santa Fe 🦁 (@aguichon1995) October 2, 2021