Rafael Carrascal: "Uno debe estar donde lo quieren; en Cerro Porteño me he sentido de maravilla"

Rafael Carrascal vive un gran presente con el Cerro Porteño, en Paraguay, club con el que ha tenido regularidad en el último tiempo. El oriundo de Tolú Viejo, en el departamento de Sucre, fue destacado en las últimas horas por el CIES, por ser uno de los mejores distribuidores de juego del mundo. Ocupó el lugar 29 en dicho listado.

El futbolista colombiano habló sobre esta distinción, que no conocía y le tomó por sorpresa, este viernes en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

"Me viene por sorpresa esa noticia, no pensé que fuera a estar en la lista; lo que doy en mi equipo, por mi manera de jugar", dijo de entrada el deportista costeño.

Rafael Carrascal agregó que "me aseguraré de chicanearles a mis compañeros, no lo sabía, es algo muy bonito".

El centrocampista contó cuáles son sus funciones en el Cerro Porteño, escuadra en la que ya lleva dos años y medio actuando.

"Ahorita estoy de volante de primera línea, estoy jugando más fijo. El transcurso del partido te va dando esas opciones de jugar corto o largo, pero siempre la intención es tener la pelota en el piso, jugarlo más corto y jugar ese fútbol dinámico que lo hemos entrenado por varios años. La mayoría de los jugadores hemos venido jugando hace tiempo", aseveró.

En medio de la charla con los periodistas volvió a salir el tema de su estilo de juego, lo que le permitió ser alabado por la CIES.

"Eso es lo que siempre me ha caracterizado a mí, esa función de siempre distribuir bien el balón, tomar buenas decisiones y darle el balón a mi compañero en el mejor momento", prosiguió.

Otras declaraciones de Rafael Carrascal:

*Ha pensando volver al fútbol colombiano

"Por ahora no tengo intenciones, pero uno nunca sabe, si llega una buena oferta que me favorezca a mí y al club; quiero seguir afuera, brindar mi fútbol en Paraguay, donde estoy viviendo algo muy lindo".

Propuestas en otros países...

"Ya me queda un año y medio de contrato, ya llevo dos años y medio acá. Han llegado propuestas, pero acá estoy feliz, uno tiene que estar en donde lo quieren; estar donde lo valoran, me he sentido de maravilla en Cerro Porteño".

*La distinción del CIES

"Eso te da más ganas de seguir mostrando el talento que Dios le da a uno; esperamos seguir así, es algo satisfactorio para mí y para mi tierra".