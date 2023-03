Rafael Pérez: "No llegar a Junior fue frustrante, pero en San Lorenzo he mostrado profesionalismo"

En la Liga de Argentina hay un jugador colombiano que ha mostrado un rendimiento relevante defendiendo los colores de San Lorenzo, uno de los equipos grandes y de tradición de dicho país. Ese es el defensor Rafael Pérez, quien pasó de Talleres de Córdoba al equipo 'cuervo', no sin antes ser protagonistas de una transferencia fallida al Junior de Barranquilla en el mes de enero de este 2023.

Más allá de lo sucedido con los 'tiburones', en donde aseguraron que no había pasado los exámenes médicos; en el equipo de Almagro ha confirmado estar en plenitud de condiciones. Las estadísticas indican que Rafael Pérez ha sido titular y ha jugado la totalidad de los minutos en ocho partidos de Liga y uno de Copa, en el que incluso marcó de espectacular taquito en el triunfo 3-0 sobre Sarmiento.

En las últimas horas, el cartagenero atendió en una entrevista a Gol Caracol para nuestra sección el 'Embajador de la semana', reservada para los colombianos que se destacan en el fútbol del exterior.

¿Por qué se adaptó tan bien a San Lorenzo?

"Bueno, la adaptación en San Lorenzo ha sido más rápida por la calidad de compañeros que se encuentra uno en el vestuario. Eso hace que las cosas hayan sido un poco más fáciles. Obviamente también por el tiempo que yo llevo ya en el fútbol argentino, he conocido un poco a la idiosincrasia del jugador argentino, de su cultura, de sus costumbres".

En Colombia se habló mucho de que no pasó los exámenes médicos en Junior. ¿Cómo se encuentra en lo físico?

"En cuanto a mi condición física y todo eso, yo siempre estuve tranquilo, independientemente de todo lo que se se dijo en su momento en Colombia. Más exactamente en Barranquilla con el tema del Junior. Yo estuve siempre tranquilo porque sé mi condición física, sé de mi profesionalismo y hoy está demostrado que yo llegando acá a San Lorenzo pasaron 10-15 días y ya estaba ya estaba jugando en plenitud de condiciones. Van ocho partidos y afortunadamente en los 8 he sido titular y he jugado todos los partidos todo el tiempo. Eso me deja muy contento".

¿En su momento qué pasó por su cabeza al no poder llegar a Junior?

"En su momento me generó frustración a mí y a toda mi familia, porque la gente en Barranquilla sabe que somos hinchas de Junior. Tenemos toda la ilusión y el sueño de en algún momento poder estar. Y obviamente que sigue latente. La actualidad del equipo en estos momentos duele mucho, por lo que viene pasando, pero seguramente que van a poder estar mejor porque tienen muy, muy buenos jugadores. Así que nada, eso era como que lo último ahí que que quería, que quería decir.

¿Usted ya no tiene problema en Argentina, por su pasado en Talleres?

"La verdad que me encuentro en un país muy lindo. He hecho muchas amistades. Ya tengo la nacionalidad argentina también. Mi familia está muy contenta. Disfrutando del día a día. No es fácil porque la gente es muy apasionada de por el fútbol y lo viven intensamente".

¿Se le han pegado costumbres del fútbol argentino?

"Ya voy transitando el cuarto año en Argentina y es inevitable que no se te peguen palabras. Al final de todo creo que se convive uno más dentro del vestuario, que en la casa. Interactúas con los compañeros que en su mayoría son argentinos, se te pegan sus dichos y demás. Soy de los que le gusta mucho el asado, no cargo el mate, pero sí comparto mate con los compañeros. La verdad que he compaginado bien con un país como Argentina, en el que el fútbol es pasión".

¿En lo futbolístico qué fue o qué es lo más complicado?

"Todo es duro. Dentro del campo se vive el partido intensamente desde el minuto cero, no se da una pelota por perdida, independientemente del rival que enfrentes, puedes estar de primero o en mitad de tabla o en los últimos puestos. Acá todos los partidos son con un ritmo impresionante y eso hace que tenga que estar concentrado todo el tiempo".

¿Y bueno tener un compatriota como Carlos Sánchez en San Lorenzo?

"Sí, claro. Con 'la Roca' ha sido impresionante. Yo no lo conocía de frente, solamente lo veía por todo lo que generaba en la Selección Colombia y todos los clubes donde estuvo. Ha sido ha sido ejemplo como persona, como como jugador. Y ahora tratándolo, la verdad que es una gran persona. Dentro de la cancha y fuera aún más. Me ha tocado de cerca con él, porque concentro en el hotel siempre en la misma habitación. Es una persona muy centrada y muy humilde. Te aporta mucho".

¿Con qué sueña en el fútbol argentino?

"El objetivo a corto plazo es tratar de luchar al máximo por conseguir un título acá en Argentina, es un fútbol bastante complejo y hasta ahora se me ha hecho esquivo. Un sueño a largo plazo es tratar de consolidarme en un club como San Lorenzo, un histórico de Argentina".

Alguna otra meta adicional...

"Mi sueño va un poco también fuera del del fútbol. La verdad que quiero estudiar una carrera distinta al fútbol. Estamos apuntándole a la comunicación social, esperemos que se pueda cumplir ese sueño".