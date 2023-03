Rafael Pérez, tras su golazo en Argentina: "No sé si tengo algo de delantero, pero me salió bonito"

Los jugadores colombianos a nivel internacional no paran de destacarse en sus respectivos clubes y en diferentes ligas y torneos. Ese fue el caso del defensor Rafael Pérez, quien dijo presente con un golazo en el triunfo 3-0 de San Lorenzo sobre Sarmiento, en partido de la Copa de Argentina, en la que terminó como una de las figuras del tradicional equipo de Almagro.

Tras el cobro de un tiro de esquina, Pérez apareció en el corazón del área y de espectacular taco mandó el balón al fondo de la red, dejando sorprendido a propios y extraños, ante esa excelsa definición y recurso técnico para abrir la senda del triunfo.

Este jueves, en un breve contacto con Gol Caracol, el cartagenero se refirió sobre esa buena actuación y comenzó indicando que "bueno, no sé si tenga alma o algo de delantero, pero sí sé que ha sido un un bonito gol. Y la verdad que que me pone muy contento".

El nacido en Cartagena y de 33 años viene siendo figura del equipo que dirige Rubén Insua, quien lo tiene como líder de la zona posterior y prueba de ello es que ha estado en todos los partidos que van de la Liga en este 2023.

"Partido tras partido uno se va sintiendo mejor y es un gol que obviamente a uno como defensor le da mucha, le da mucha confianza. Entonces todo va saliendo bien", agregó el cartagenero.

'Rafa' Pérez también contó que en el camerino sus compañeros lo felicitaron y no faltaron una que otra broma por la forma en la que salió la anotación. "La verdad que después del partido, me felicitaron. Hay un lindo grupo, hay muy buenos compañeros y eso hace que la adaptación haya sido un poco más rápida de lo normal. Y nada, nada contento. Independientemente de las 'cargadas' (chanzas), porque obviamente uno no está acostumbrado a ese tipo de goles".

Cabe señalar que Pérez llegó a San Lorenzo de Almagro proveniente de Talleres de Córdoba y después de haberse cancelado su paso a Junior de Barranquilla. Por ese pasado en la 'T', el zaguero central no ha tenido inconveniente en el 'cuervo' para sumarse como uno más y convertirse en uno de los referentes del actual plantel.

¿Cuándo juega San Lorenzo en la Liga de Argentina?

La próxima salida de San Lorenzo en el fútbol argentino será el lunes 20 de marzo de 2023 frente a Newell's Old Boys, en Rosario. El horario de dicho encuentro será a las 4:30 p.m., hora colombiana. Además de Rafael Pérez, en el equipo de Almagro también juega Carlos 'la Roca' Sánchez.

Vea acá el gol anotado por Rafael Pérez en la Copa Argentina