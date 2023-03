Rafael Pérez y su fallida llegada a Junior: "No tengo que demostrarle nada a nadie"

"La verdad que muy contento por mi presente, por el presente del equipo, las cosas que se van logrando y se van sumando fecha a fecha". Así reflejó en palabras Rafael Pérez lo que viene pasando en la presente temporada en San Lorenzo, de Argentina, equipo al que le brindó un golazo en el triunfo 3-0 sobre Sarmiento, en partido de la Copa Argentina.

En las últimas horas, del zaguero colombiano se viene hablando en la prensa y es evidente que pasa por un excelente momento deportivo en el tradicional equipo de Almagro.

Por la calidad del tanto, Pérez dejó algunos recuerdos para siempre. "La camiseta del gol tiene doble motivo para guardarla en casa. Cambié una con los chicos de Sarmiento, la del primer tiempo se la di a un rival y la del segundo tiempo, la traje para mi casa".

Para el cartagenero, no es la primera vez que anota un gol de esas características, vistoso al máximo y que le ha traído elogios. "Es uno de los mejores goles de mi carrera. Ya había hecho uno de taco contra Godoy Cruz, jugando para Talleres. Pero este me gustó más".

Acá otras declaraciones de Rafael Pérez, quien anotó un golazo con San Lorenzo

"La verdad que es de esos momentos del fútbol cuando miras el celular y ves más mensajes de la cuenta. Los mensajes principalmente vinieron de mi familia. Ya van dos goles de taco y me dice mi esposa que no hago gol feo".

"En San Lorenzo muy contento por el presente, impresionado por lo que Rubén Insua (DT del equipo) te dice en el día a día, impresionado con su conocimiento de San Lorenzo y este sentido de pertenencia que nos transmite. Hay que seguir ese mensaje del entrenador y esa idea de juego que transmite. Tenemos que ir partido tras partido".

Rafael Pérez y la fallida llegada a Junior de Barranquilla

Fabio Poveda desde Barranquilla le preguntó a Rafael Pérez por la lesión de pubalgia que le diagnosticaron en los exámenes médicos para su contratación por parte de Junior, algo que no se dio. Ante eso, el futbolista dijo lo siguiente: "Yo soy una persona tranquila, de bajo perfil, en el medio nunca quiero dar de qué hablar en forma negativa, pero en ese momento pedí hablar en ese momento porque se me estaba creando una imagen que no es. Se hablaba del tema médico, por eso no pude hacer parte de un equipo que quiero mucho como Junior. Siempre estuve tranquilo, porque yo sé de mis condiciones, no le tengo que demostrar nada a nadie. Dios lo quiso así, pero estoy seguro que no estaba lesionado, estaba en el cien por ciento de mis condiciones. Ahora estoy bien y estoy disfrutando de jugar al fútbol".