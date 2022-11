Rafael Pérez sueña con regresar al Junior: "Esperemos que se pueda dar en un momento no muy lejano"

En el fútbol de Argentina siempre hemos tenido representantes que han sabido dejar en alto el nombre de Colombia, lo que ha permitido que, año tras año, lleguen nuevos colombianos al exigente balompié argentino. Uno de los que ha brillado es Rafael Pérez, quien junto a Diego Valoyes, están escribiendo historia en Talleres de Córdoba.

El defensor cartagenero de 32 años, con pasado en el Junior de Barranquilla, ya va por su tercer año en el equipo 'T', donde recibió la confianza de sus entrenadores y se afianzó en la titular del equipo. Ya terminando el 2022, 'Rafa' habló con Gol Caracol, sobre lo que fue esta nueva campaña en territorio gaucho, "es positivo porque se hizo historia con el club, al avanzar hasta cuartos de final de un torneo tan importante como lo es la Copa Libertadores, también queda el sin sabor de que perdimos la final de la Copa de Argentina, que era uno de los objetivos principales que tenía el club".

Y agregó en otra intervención, valorando su labor en el presente año, que "en la parte individual se hizo un muy buen trabajo; ahora, hay que aprovechar el descanso y ver que va a pasar para en los próximos meses".

También aprovechó para describir la forma en la que se trabaja este deporte en Argentina, "es un fútbol de mucha exigencia, de muy buenos jugadores. Es un fútbol de mucho contacto, de alta intensidad y por fortuna nos hemos acoplado bien, ya llevo tres años en territorio argentino".

A pesar de haber hecho otra gran campaña en el equipo 'T', el cartagenero dejó abierta la posibilidad de migrar a otro equipo, "tengo un año más en Talleres, pero siempre mirando qué opciones pueden aparecer. Toca ver en el mes de noviembre y diciembre a ver qué hay".

Por otro lado, reveló que no le ha perdido la pista al conjunto 'tiburón', "siempre estoy pendiente a lo que pasa con el Junior, vi que Julio Comesaña ya no es más el técnico, pero siempre estoy pendiente a lo que sucede en Junior. Yo vivo en Barranquilla y la gente siempre me ha demostrado el cariño, y eso significa que mi paso por ahí fue bastante importante".

Y reveló que anhela regresar al equipo de la capital del Atlántico, "siempre están las ganas, esperemos que se pueda dar en un momento no muy lejano".

Por último, expresó su deseo de llegar a la 'tricolor', así como lo hizo su colega Diego Valoyes, "todos los jugadores siempre tenemos el sueño y deseo de llegar a la Selección Colombia. Esperamos seguir trabajando y ver que sucede".