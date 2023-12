Rafael Pérez ya tendría reemplazo en San Lorenzo: un compatriota sería la primera opción

En las últimas horas, se conoció la posible llegada de Rafael Pérez al Junior de Barranquilla como una de las contrataciones más protagónicas que tendrá el conjunto 'tiburón' con el fin de seguir en la racha de la victoria y darle más títulos a los hinchas.

No obstante, todo un dilema se está viviendo en Argentina, pues según lo que han comentado en 'ESPN' la salida de Rafael Pérez de San Lorenzo no sería tan fácil y el club argentino no estaría de acuerdo que el jugador se vaya en condición de agente libre.

Sin embargo, como dice el viejo refrán 'a rey muerto, rey puesto' y este sería el caso de la posición que ostentaba el cartagenero. Según el mismo ESPN, Jhohan Romaña sería el nuevo defensor central de San Lorenzo de Almagro. "De 25 años y paso por Olimpia de Paraguay, está a minutos de confirmarse como nuevo futbolista del cuadro argentino. El jugador también tenía propuestas de la MLS", sentenciaron en el medio deportivo.

Y es que para la inminente llegada de Roñama hubo dos importantes figuras del equipo 'ciclón' que dieron el aval. "Todo se trata de Néstor Ortigoza y Rubén Darío Insúa", comentaron por último en ESPN.

¿Quién es Jhohan Romaña?

Jhohan Romaña, es un jugador nacido en Apartadó, Antioquia. El futbolista colombiano ha estado en pocos equipos, pues luego de estar en las inferiores de Independiente Medellín, pasó a Guaraní (Paraguay), posteriormente a Austin (Estados Unidos) y luego regresó al país sudamericano para luego vestir los colores de su actual equipo Olimpia.

En 'el único grande' llegó el 17 de febrero de 2023, allí ha sabido estar en 21 oportunidades para un total de 1.449 minutos en cancha.

Jhohan Romaña, en acción de juego con Olimpia. @elClubOlimpia

Por el momento, aún se está a la expectativa del posible arribo de Jhohan Romaña a uno de los clubes con más historia del fútbol argentino y el cual ya supo ser campeón de la Copa Libertadores.

Mientras que en el caso de Rafael Pérez y el Junior de Barranquilla aún no se conocen detalles de los términos de su vinculación ni cuándo se daría la firma del contrato con el conjunto de la 'arenosa'.

Lo que sí es que varios seguidores se ilusionan con la 'banda' que está preparando el actual campeón del fútbol colombiano, pues muchos hinchas esperan que su equipo haga un importante actuación en la Copa Libertadores 2024; asimismo, seguir extendiendo su palmarés como uno de los clubes con mejor presente en el rentado local.