Rafael Robayo, a fondo y vigente: su actualidad y el proyecto en el fútbol de Europa

Rafael Robayo está viviendo su etapa en el fútbol de Europa, pero también ayudando a muchos jóvenes colombianos que tienen la ilusión de triunfar en el balompié internacional.

Por eso, el actual jugador del Carroi, en la Primera División de Andorra, atendió a GolCaracol.com desde el ‘Viejo Continente’ para hablar de su presente.

Además, Robayo, dio detalles de cómo ha sido la adaptación, cómo está en su nivel futbolístico y de lo que piensa hacer en los próximos años. El ‘8’ abrió su corazón y habló de todo.

¿Cómo está, cómo se encuentra con su actualidad?

“Bien, gracias a Dios, conociendo esta cultura europea, en un lugar que no es muy grande, pero que te coloca en contexto de lo que se piensa acá. Un clima al que uno no está acostumbrado, es muy frío, pero disfrutando que es lo más importante, aprovechando este momento que Dios nos regala”.

¿Cómo le fue en el Jenlai, en la Segunda División de Andorra?

“Recién cuando llegamos en septiembre, el tema del clima lo empezamos a vivir, estaba terminando el otoño para empezar el invierno y el frío, los vientos nos tuvimos que acostumbrar, duramos por ahí dos semanas con una temperatura normal a la que uno maso menos está acostumbrado, con posibilidad de salir sin chaqueta a la calle. Las canchas, acá todas son sintéticas entonces el adaptarse en ese terreno todos los días pues el cuerpo lo sufre al comienzo, pero bien. Como venimos con muchos jóvenes colombianos, el tema era eso de guiarlos en ese aprendizaje, adaptarnos al fútbol europeo de la mejor manera, porque es un fútbol más rápido. Ya en genética el futbolista europeo es más alto, más potente, nosotros tenemos es jugadores rápidos y habilidosos. Sirvió mucho para luego lo de este comienzo de año en un equipo de primera división”.

Ahora en el Carroi, ¿qué tal la experiencia?

“El tema de tener acá a Jonathan Estrada al lado sirve mucho, nos conocemos mucho ya la verdad hace 14 o 15 años, desde que estuvimos por primera vez en Millonarios. Como persona como profesional uno tiene esa facilidad de compartir afuera, y para los muchachos también de tenernos acá ha sido algo muy importante, nunca se imaginaron tener a Jonathan cerca, ahí nos fuimos acomodando a lo que queríamos en el equipo y servir como un apoyo de todos esos jóvenes que tienen ese sueño de triunfar”.

¿En lo futbolístico cómo se siente?

“Muy bien, gracias a Dios el tema físico y lo de ritmo de juego ha sido bueno, he podido participar en casi todos los partidos de la segunda vuelta de la liga desde que reforzamos el equipo. En lo personal he tenido buenos partidos, hemos tenido en el tema de Jonathan y lo mío dejando buena impresión en la gente, sorprendidos porque él tiene 39 años y yo 37 años y no demostramos esa edad y eso llama la atención, porque la liga aunque no es muy competitiva, sí te encuentras con jugadores que han estado en primera división en España, Portugal, Francia”.

¿Y en lo colectivo cómo les ha ido?

“En lo colectivo lastimosamente el equipo lo encontramos que en la primera vuelta no había ganado un solo partido y en esta segunda apenas hemos ganamos uno. Los mayores del equipo somos cuatro o cinco mayores de 27 o 28 años, de resto son jugadores menores de 23 años, con poca experiencia profesional, pero es la apuesta que tiene el duelo del club. Nosotros tratamos de aportarle a los jóvenes y le hemos cambiado la forma de juego al equipo, ahora hemos podido darle con el entrenador un juego corto y le hemos dado otra cara. Lo que queríamos era eso, enseñar y darle un poquito de lo que uno ha aprendido en esta carrera”.

¿Cómo está su situación contractual?

“Nosotros terminamos temporada a finales de mayo, el 22 o 25 de mayo termina la mayoría de ligas. Gloria a Dios en lo personal nos ha ido bien, tenemos puertas abiertas acá, con la posibilidad de seguir en otros clubes de primera, pero son rumores que van y vienen, hasta que no se concrete no se puede decir nada. También hay posibilidad en Sudamérica de jugar también. Lo de dirigir lo estamos gestionando para empezar a estudiar con UEFA las licencias, es un plan que se tiene para aprovechar acá, de hecho averigüé ya con la federación andorrana, pero depende mucho de la temporada, o sino estudiaríamos donde estemos. Vivimos del presente igual, de lo que el Señor nos da a diario y ahí seguimos trabajando. Hay cuerda para rato y mientras físicamente me sienta bien, hay que seguirle dando”.

¿En qué equipos ha jugado Rafael Robayo?

El mediocampista ha militado en Atlético Nacional, Millonarios, Patriotas, Bucaramanga, Tolima, Chicago Fire (Estados Unidos), Jenlai y Carroi (Andorra).