Rafael Santos Borré, con prestigio internacional: ofertas que ponen nervioso a River Plate

Rafael Santos Borré es uno de los pilares en el ataque de River Plate , pero su futuro parece llenarse de dudas, pues su contrato vence en junio y hay varios interesados en sus servicios.

Concretamente, el Minnesota United, New York Red Bull y Toronto FC, de Estados Unidos; y Palmeiras, de Brasil, vigente campeón de la Copa Libertadores , se lo quieren llevar libre.

Así, el equipo argentino está nervioso porque se puede marchar uno de los mejores jugadores con los que cuenta Marcelo Gallardo en el ataque.

"El Millonario es hoy dueño del 50 por ciento de su pase y deberá adquirir el 25 por ciento de la ficha que hoy es propiedad de Atlético de Madrid a cambio de 3.5 millones de euros para luego poder negociar una extensión contractual con el jugador. De esas dos partes, el conjunto de Núñez parece más cerca de solucionar la compra del 25 por ciento que de acordar un nuevo contrato con el delantero", aseguró 'TyC Sports'.

"El dinero para comprarlo llegaría gracias a las ventas de Santiago Sosa e Ignacio Fernández, pero el tema contractual es otro cantar y allí pueden aparecer los problemas, ya que parece difícil que el Millonario pueda competir con los clubes del exterior si todo se reduce a la oferta económica para el jugador", agregó el medio argentino.

"Esta avanzada mi continuidad. El club hizo un esfuerzo grande para que muchos lleguen. Creo que vamos a llegar a un acuerdo. No hay un mejor lugar para mí que no sea River. Acá soy feliz, la paso bien y no quiero salir apurado", dijo Borré, tras el triunfo frente a Rosario Central, el fin de semana pasado.

Así, habrá que esperar lo que ocurra en los próximos días y si las conversaciones entre Santos Borré y River Plate avanzan.