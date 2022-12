Rafael Santos Borré: "Cuando empecé a jugar en Cali, alcancé a marearme con la fama y el ego"

El delantero de River Plate, de Argentina, viene creciendo en lo deportivo y gracias a su trabajo se ha ganado un espacio en el cuadro 'millonario'.

Rafael Santos Borré ha vivido un proceso ascendente en la plantilla de River Plate bajo el mando del técnico Marcelo Gallardo. Ahora, y a punta de trabajo, el colombiano se ganó la titularidad en el cuadro 'millonario'.

Y así, Santos Borré ganó reconocimiento en el plantel, los aplausos de los hinchas de River y se convirtió en habitual referente para la prensa.

Este martes y en la previa del duelo frente a Independiente, el exjugador de Cali le concedió una amplia entrevista al diario 'La Nación'. Acá los principales apartes de la charla.

Confianza de Gallardo:

“Marcelo Gallardo ha sido importante en mi crecimiento aquí en River. Es un entrenador que ha tenido mucha confianza en mí, me ha dado mi lugar y ha intentado siempre sacar todo el potencial que yo sé que tengo. Él me ha permitido ir evolucionando en este tiempo en el club”

Carrera profesional:

“Nunca pensé que a mi edad iba a estar en clubes tan grandes del mundo. De niño, solo quería llegar a ser profesional. Desde que empecé en el Calí, me tracé esa meta: jugar en los mejores equipos del mundo y ser un jugador que marcará mucha diferencia”.

Momentos difíciles:

“En el momento en que empecé a jugar en Cali, a hacer goles y me empezaron a llamar a la Selección yo tenía 18 años. Era muy niño y ya está con Falcao, James, Cuadrado, gente que recorrió el mundo en los mejores clubes. Empecé a marearme con el tema de la fama y el ego, pero tuve a mi mujer y a la familia, que me hacían aterrizar y estar tranquilo para tomar”.

Marcelo Gallardo y Simeone:

“Ambos manejan muy bien el grupo y el vestuario, saben cómo llegarle al jugador, cómo hablar, corregir y meterse dentro de ellos para que hagan lo que quieren. Y también la forma de vivir el día a día. Son personas muy intensas y siempre quieren que des el máximo. Después, tiene estilos diferentes. A Gallardo le gusta tener el balón, dominar el juego, recuperar rápido la pelota y ser un equipo intenso para presionar. Simeone quizá se siente más cómodo con el equipo replegado, recuperando, saliendo rápido y haciendo un fútbol más directo”.

Elegir a River:

“Lo que más me motivó fue el llamado de Gallardo. Tenía motivos para quedarme en el fútbol español, pero cuando apareció River me gustó mucho poder venir a un club tan grande. Cuando me cruzaba a Teo o Falcao, siempre me contaban lo lindo que era jugar acá, que les permitía conseguir grandes cosas y que eran muy queridos”.