Rafael Santos Borré: “En River Plate encontré el lugar en el mundo para explotar mis condiciones”

El atacante colombiano, quien milita en el elenco argentino, dio una entrevista en la que habló de su presente en el equipo, su paso por Europa y la importancia de Marcelo Gallardo en su carrera.

Rafael Santos Borré goza de su mejor momento futbolístico, en el que se ganó la titularidad en River Plate, compitiendo con jugadores como Lucas Pratto e Ignacio Scocco, además de aportar con goles y en el juego colectivo del equipo argentino.

El atacante colombiano se refirió a su presente y señaló que Marcelo Gallardo ha sido fundamental en su crecimiento como futbolista, a lo que menciona que el timonel “quería que fuera un delantero completo”.

“Marcelo sabía que tenía buen pie y que le podía aportar mucho en la parte ofensiva por mis movimientos, pero por ahí entendía que me hacía falta más intensidad porque el fútbol argentino es muy físico, muy intenso y muy táctico. Es un entrenador que nos exige mucho y saca lo mejor de cada uno de nosotros, sobre todo porque nos transmite que siempre debemos tener una mentalidad ganadora para poder aprovechar nuestro talento. Me hizo un jugador más completo”, dijo Borré al diario ‘Olé’.

Además, el futbolista de 23 años destacó al entrenador Jaime Pabón. “Trabajé con él en mis vacaciones y me ayudó mucho en la parte física y a mejorar la definición, porque siempre hay detalles que uno no conoce y que puede corregir. Además, Jaime tuvo la oportunidad de trabajar con Jackson (Martínez) y (Mohamed) Salah en la Roma. Y hoy estoy viendo los resultados porque me ha dado tranquilidad y confianza a la hora de definir”.

Sobre si en River Plate encontró ese lugar en el mundo, donde pudo mejorar y crecer como delantero, mencionó que “se puede decir que sí, porque en el resto de los clubes en los que me tocó jugar fuera de mi país me sentía incómodo y aquí en River me recibieron muy bien, me pude adaptar bastante rápido y recuperé mi espíritu ganador, el que siempre tuve”, concluyó.

