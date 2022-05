Rafael Santos Borré: "Es lindo en el primer año acá poder disputar una final de la Europa League"

Rafael Santos Borré está a unas horas de disputar la final de la Europa League con el Eintracht Frankfurt, equipo al que arribó esta temporada procedente de River Plate. El equipo en el que milita el delantero colombiano peleará el título este miércoles con el Rangers, de Escocia, a partir de las 2:00 de la tarde, hora de nuestro país, en el estadio Sánchez Pizjuán, en Sevilla.

Previo al importante compromiso, el delantero nacido en Barranquilla tuvo una charla con ‘Espn’, desde el césped del escenario sevillano. Allí expresó lo que para él significa jugar un torneo como éstos y también se acordó de River Plate, que según él, por su forma de jugar, le permitió adaptarse de buena forma al fútbol de Alemania.

Publicidad

"Es lindo en el primer año acá poder disputar una final, es bueno para uno como jugador y para el club es un momento especial. Me sirvió mucho haber venido de un equipo como River, me sirvió el trabajo que hacíamos y lo que lo nosotros teníamos incorporado en ese estilo que te marca un club como River. Eso te permite adaptarte fácil. Yo creo que se juega con mucha intensidad, porque lo vivimos en la semifinal contra el West Ham, vimos la intensidad de la Premier; con ritmo. El balón no para mucho, pocos pases, transiciones rápidas y con River, fue un poco eso”, contó de inicio el artillero de la Selección Colombia.

En el mismo orden de ideas, explicó cómo fue su adaptación a la Bundesliga. Así recalcó que "cuando llegas acá es como tratar de tomarle la mano a ese juego directo, que por ahí en Sudamérica nos gusta un poco más la posesión, pero acá ese juego directo. Lo tienen un poco más incorporado”.

Publicidad

También tuvo palabras para River, equipo en el que “viví grandes momentos allí, estoy muy agradecido con el club porque fui muy feliz”.

Publicidad

¿Qué más dijo Borré de River Plate?

“La verdad ahora quiero jugar la final, dejarlo todo mañana (miércoles) acá y tomarme unas buenas vacaciones, fue una temporada intensa, hemos tenido muchos partidos y hemos mantenido el mismo equipo durante toda la temporada, al ‘Muñe’ tengo que decirle que me voy de vacaciones”, concluyó.