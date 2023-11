Rafael Santos Borré: "Estoy aprendiendo una forma diferente de ver el fútbol de Alemania"

El delantero Rafael Santos Borré es una de las figuras destacadas del fútbol colombiano a nivel internacional. De hecho, el fin de semana pasado marcó un gol en el empate 2-2 de Werder Bremen con el Wolfsburgo, en la Bundesliga. Además, el barranquillero hace parte de la nómina de la Selección Colombia de mayores, que afronta las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Y precisamente, Santos Borré es nuestro invitado a la sección 'el Embajador de la semana', que trae a los jugadores más importantes de nuestro país en el exterior.

El atacante, en charla exclusiva con Gol Caracol, contó detalles de su adaptación al nuevo club y de otros temas más de interés de su presente en el exigente balompié de Alemania.

¿Cómo se ha adaptado a Werder Bremen?

"Los compañeros son muy agradables, muy buenas personas y yo siento que eso me ha servido mucho. Estoy aprendiendo una forma diferente de ver el fútbol alemán, porque siento que este es un equipo mucho más alemán, de lo que de lo que es el Frankfurt. Principalmente porque el Frankfurt tiene muchos jugadores extranjeros y este es un equipo por ahí mucho más alemán y bueno aprendiendo mucho de eso".

Y esas idas con la Selección Colombia, ¿cómo las han tomado?

"La verdad es que ha sido bastante raro, porque desde que llegué, he tenido buena relación con los chicos, me he podido acoplar rápidamente al equipo, y a la idea de juego que ellos tienen. Pero claro, en estos meses ha habido párate por selección, me ha tocado estar yéndome y bueno es jugar dos partidos y ya tener que viajar, es llegar de viajes largos."

El tema de viajar y no estar tan presente, ¿ha sido lo más difícil de esta nueva adaptación?

"Eso ha sido lo más difícil porque muchas veces los chicos hablan conmigo que les gustaría que estuviera todos los partidos con ellos o que estuviera bien para todos los partidos. Pero eso es normal, muchas veces con los viajes largos y haber firmado sobre la ultima hora, ha hecho que yo no pueda estar todo el tiempo o que no pueda estar en todos los entrenamientos, sino que muchas veces me toque llegar y estar listo para jugar a los dos días o al día siguiente".

Rafael Santos Borré y un festejo de gol con el Werder Bremen en la Bundesliga.

¿Cómo lo han sabido llevar con el entrenador?

"Lo hemos sabido llevar entre todos, el entrenador también ha sido muy importante en poder mandarle un mensaje positivo al equipo, en el sentido de que obviamente para mí estos meses iban a ser así por las fechas FIFA."

¿Se nota bien en el Werder Bremen?

"El equipo como te digo me ha apoyado bien, y en los momentos que he estado bien, que he estado al 100% para jugar, me he sentido bien con el equipo, hemos podido conseguir buenos resultados y ahora queremos eso. Queremos mantener esa línea y poder seguirnos acoplando para poder conseguir cosas importantes con este equipo también."

¿Por qué se fue Santos Borré de su anterior equipo en Alemania?

El futbolista colombiano Rafael Santos Borré explicó sus razones para cambiar de equipo para la actual temporada, a pesar de tener contrato vigente con el Eintracht Frankfurt.

Rafael Santos Borré, jugador del Frankfurt

"La decisión de venir acá pasó más que nada por eso, porque yo buscaba algo así. Buscaba un lugar donde fuera importante, donde quisieran que estuviera, tanto el entrenador, los directivos, mis compañeros, necesitaran de un jugador como yo y que encajara bien en el equipo."

¿Dudó en algún momento de llegar al Bremen?

"Cuando se presentó la oportunidad sobre el último momento, no dudé en venir, porque sabia que iba a tener eso. Iba a tener esa importancia, iba a poder jugar, iba a poder sumar minutos, que era lo que yo necesitaba, que es lo que yo quiero y eso lo he tenido aquí en Bremen. Por ese lado me siento muy contento, siento que tomé una buena decisión al poder venir a jugar, al poder venir a competir, al sentirme importante".

¿Lo mejor es que tiene un buen nivel en Alemania?

"Me siento muy bien, me siento contento porque estoy jugando en una liga muy competitiva, una liga de las mas fuertes del mundo y que partido a partido es una experiencia nueva, es aprender mucho y bueno, me siento contento por eso".