Rafael Santos Borré: “Los goles van a ir llegando de a poco, lo importante es que el equipo gane”

El delantero colombiano fue uno de los más destacados este viernes en el triunfo 6-0 de River Plate sobre Aldosivi, en el Monumental, por la Copa de la Superliga.

Rafael Santos Borré, delantero colombiano de River Plate, de Argentina, tuvo una buena presentación este viernes en la goleada 6-0 de su equipo sobre Aldosivi , en los octavos de final de la Copa de la Superliga.

Publicidad

Borré, de 23 años, abrió el marcador en el minuto 27 tras capturar un rebote que dejó el arquero visitante, y después asistió a sus compañeros Nicolás De la Cruz y Lucas Pratto para que anotaran.

“En Mar del Plata ellos habían hecho un gran partido y nosotros tuvimos chances y no las aprovechamos. Esa era el objetivo hoy (este viernes), tratar de aprovechar las que tuviéramos y que el funcionamiento del equipo siempre estuviera fuerte”, aseguró Borré.

¡Arma tu Selección Colombia para la Copa América Brasil 2019! Solo en GolCaracol.com

“He tratado de manejar el tema del gol, ser importante para el equipo, lo que me pide Marcelo (Gallardo), darle al equipo lo que le venía dando en la Copa Libertadores, y de a poco me voy acostumbrando a eso. Los goles van a ir llegando de a poco, lo más importante es que el equipo gane”, agregó el colombiano.

Publicidad

Por último, Borré Amaury se refirió al dolor en el tobillo derecho, que le quedó tras recibir una fuerte patada de un rival en el juego amistoso contra Nacional, de Uruguay, a principio de año.

“Me dolió el tobillo, vengo un poco resentido. Cada vez que me pegan o se me dobla, siento el dolor. Pero de a poco siento que se me va pasando”, finalizó.

Publicidad