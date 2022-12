Rafael Santos Borré: “No cierro la posibilidad de volver a Europa, pero estoy feliz en River Plate”

El delantero de River Plate habló de su actualidad, la final de la Copa Libertadores, su paso por el fútbol europeo y hasta de lo que ha aprendido con técnicos como Diego ‘Cholo’ Simeone y Marcelo Gallardo.

Rafael Santos Borré goza de un presente envidiable en River Plate, de Argentina. Ahora, el barranquillero quiere seguir haciendo historia con la 'banda cruzada' en la final de la Copa Libertadores contra Flamengo, este sábado.

Además, el colombiano, en una entrevista con el ‘Diario Olé’ se refirió a un posible regreso al fútbol europeo, su presente goleador, lo que ha mejorado en el elenco ‘millonario’ y de la oportunidad de haber sido dirigido por Diego ‘Cholo’ Simeone y actualmente por Marcelo Gallardo.

Además, Borré habló de su amistad con el lateral izquierdo brasileño Filipe Luis, con el que compartió en Atlético de Madrid y a quien enfrentará este sábado, desde las 3:00 p.m.

Repase acá las mejores declaraciones de Santos Borré:

*La final de vuelta de la Libertadores 2018

“Es algo que todavía me cuesta olvidar. Por no haber podido estar en ese partido, por no haber podido ayudar a mis compañeros en ese momento. Pero luego recuerdo la felicidad que viví y se me pasa todo. Ahora Dios me da la oportunidad de jugar una final de Libertadores. Y ojalá que Dios tenga lo mejor para nosotros”.

*La dificultad de la final frente a Flamengo

“La final con Boca fue de ida y vuelta y ahí cualquier cosa puede pasar. Sabíamos que teníamos la ventaja de cerrar de locales, aunque luego sucedió lo que ocurrió... Y en un partido único va a depender mucho de cómo estés y cómo te salgan las cosas ese día. El que esté mejor será campeón. Sí, claro que es más difícil una sola final. Son 90 minutos, está todo puesto ahí y no tenés revancha”.

*Su amistad con el experimentado Filipe Luis

“Con Fili va a ser un lindo reencuentro. Me recibió muy bien y fue uno de los compañeros con los que mejor me llevé en España. Era un referente pero siempre estaba con los más jóvenes. Me hacía reír mucho. Estoy muy contento de que haya tomado la decisión de volver a Sudamérica y que esté jugando una final. Pero ya en el partido eso va a quedar a un lado y vamos a tratar de jugarnos cada quien su carta. Me gusta ir mucho por su sector, vamos a ver cómo está ese duelo”.

*Su actualidad en River Plate

“He ido evolucionando mucho. Y estoy contento por el cambio que se ha venido dando en el equipo. El grupo me ha ayudado a crecer como jugador y como persona y obviamente el cuerpo técnico me ha ayudado a potenciarme y a mejorarme día a día. A lo largo del tiempo me he propuesto metas y en River las pude ir cumpliendo. Pude marcar goles en la Libertadores, obtener un título internacional, aumentar mi efectividad. Creo que más que nada es la mentalidad, ¿no? La que uno tiene para enfrentar los retos. Fui adquiriendo experiencia y pienso que hoy soy un jugador más maduro: eso, dentro de la cancha, ayuda a tomar decisiones”.

*Presente goleador

“Eso me lo dio la tranquilidad que me brinda el grupo, la confianza que tengo de mis compañeros. Tener esa tranquilidad para definir mejor se ve reflejada en poder anotar más goles. Pero el goleador en este River no tiene que ser egoísta, tiene que ayudar al equipo, es algo que siempre hablamos”.

*Un posible regreso a Europa

“Cuando llegué a River tenía la mentalidad de querer ganar todo con esta camiseta y estamos en ese camino, en el de querer conseguir todos los objetivos. Ojalá nos dé para conseguirlos.Obviamente uno nunca está cerrado a que llegue algo bueno para uno en lo personal, pero, como te digo, por ahora estamos felices aquí”.

*Su opinión de Simeone y Gallardo

“Creo que los dos son exigentes, y bastante exigentes, pero en cosas diferentes. El Cholo tiene una idea distinta a la de Marcelo. Gallardo tiene una idea que es particular, que es de salir a proponer y a buscar. Por ahí tener una intensidad alta para recuperar la pelota, de querer juntar pases rápidos, el Cholo en cambio es intenso a la hora del trabajo pero también el estilo es distinto. Eso también lleva un tiempo de adaptación. Creo que el trabajo que él hace con el Atlético hoy en día se le ve muy bien porque ha dado resultado. Pero son ideas diferentes”.