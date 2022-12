No, gracias.

Rafael Santos Borré no se mueve de River Plate: seguiría hasta junio de 2019 Rafael Santos Borré no se mueve de River Plate: seguirá hasta junio de 2019. Ante la posible salida del delantero colombiano, del equipo argentino, rumbo al Atlético de Madrid, medios argentinos aseguran que aun no se irá del ‘millonario’.