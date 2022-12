Rafael Santos Borré se refirió al altercado con Nahitan Nández, en el Superclásico argentino

River Plate venció, en condición de visitante, 0-2 a Boca Juniors con goles de Gonzalo Martínez e Ignacio Scocco, en una nueva edición del mejor partido en Argentina.

Rafael Santos Borré, delantero colombiano, chocó con Nahitan Nández, volante de Boca Juniors, y cruzaron palabras en una pequeña discusión durante el Superclásico argentino de este domingo.

El atacante 'cafetero' disputó los 90 minutos del encuentro y durante la segunda parte, con el partido 0-2 para el cuadro visitante, chocó con el mediocampista uruguayo.

TERMINÓ PICANTE#SuperligaxFOX | Los jugadores de #BocaxFOX se enojaron con los de #RiverxFOX en el final del encuentro. pic.twitter.com/DoO5UQqBQH — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) September 23, 2018



Al final del compromiso, Borré habló sobre el incidente: ''La verdad que Nández me vino a buscar por algo que había pasado. Me estaba intentado provocar. Lo supe manejar y gracias a Dios no pasó a mayores''.

El colombiano añadió: ''Momentos de rabia, pero nada, respeto al rival y a Nández que es un gran jugador y eso queda aquí en el campo.''

